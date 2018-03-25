蘇儀萱肩負母職不喊苦　期許成為蔡依林舞出一片天

家扶基金會今天共表揚25位在逆境中成長，仍勤奮向上、才藝優異、友愛孝悌的孩子。蘇儀萱是新北市家扶中心從4千名經濟弱勢兒少中選出的模範生，一路上需被迫長大，但不忘夢想之路。社工一致認同她樂觀積極的態度，對家人的細心照顧，更努力朝舞蹈夢想邁進，自強兒童表揚實至名歸。

就讀國小三年級的蘇儀萱從小肩負母職，照料身障的二姊及年幼的妹妹，把換尿布、餵牛奶當家家酒，被媽媽比喻是「萬能女兒」。她今(25)天獲得「2018年全國自強兒童表揚」，期許將來能考取表演藝術科，成為像蔡依林一樣厲害的舞者，給家人美好的生活。

當時才7歲、就讀小一的蘇儀萱及3名手足從2009年開始由媽媽獨自撫養，媽媽從事臨時居家打掃，無法時時刻刻關照家裡。蘇儀萱的二姊為腦性麻痺身障者，僅能臥床、無法自理，且當時小妹剛出生，蘇儀萱與大姊一肩負起處理家中大小事務的責任。

蘇儀萱說，小時候就知道媽媽東奔西跑、每天為經濟困擾、非常地辛苦，所以想要幫忙分擔壓力，她分享，當時不論幫妹妹泡牛奶、換尿布等，就好像玩扮家家酒一樣，傻傻地沒有想太多，一心只想幫忙。

蘇儀萱成長之路，一直對舞蹈情有獨鍾，放學後和假日都會做好時間規畫，和同學額外練習，除此之外，她更代表學校參加各式比賽與演出，她表示，跳舞時就可以拋開各種壓力，專注在自己有興趣的事情，只要跳舞，就覺得很開心。未來期待就讀表演藝術科，也決定半工半讀，不忘改善家計，更想把自己的興趣當志業。

新北市家扶中心去(2017)年共服務近2千戶經濟弱勢家庭，其中75%為單親，單親中更有高達85%的比例為單親母親。而單親母親中從事臨時工(35%)及服務業(41%)比例高，顯示中心扶助的家長大部分處於低薪及工時高的現象，因而無法全心照顧孩子，故孩子多伴隨親職化的現象，需照顧弟妹或患有疾病的家屬。

新北市家扶中心陳美君主任表示，許多孩子成長過程往往因為現實經濟壓力，而將自己的夢想縮小再縮小，甚至不敢夢想。新北市像蘇儀萱一樣的孩子多達4千位，在資源匱乏之下，仍努力為自己及家人找出路，期待讓生活更加美好。也邀請大家一起讓孩子們敢有夢想，每月300元一起成為助學人。