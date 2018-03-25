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中央社

菲度棕枝主日 聖週揭開序幕

中央社2018/03/25 16:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）國民天主教徒居多的菲律賓今天度過「棕枝主日」，信徒們持棕櫚枝上教堂，經神父祝福後掛到家門口趨吉避凶，為一年一度的聖週揭開序幕。

依據天主教曆，棕枝主日是4旬齋的第6個及最後一個星期日，紀念耶穌殉道前最後一次進耶路撒冷，今年落在西曆3月25日，這一天也象徵著天主教「聖週」開跑。

棕櫚枝代表勝利，菲國天主教徒今天人手一束棕櫚枝上教堂望彌撒，結束後聚集在教堂外的廣場，由神父為棕櫚枝灑聖水祝福。

信徒們返家後把棕櫚枝掛在家門口，等翌年「聖灰週三」帶回教堂燒成灰，由神父沾灰抹在額頭上，提醒自己人身終會毀滅，唯有信上帝才能得永生。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在聖週文告中，鼓勵民眾在聖週期間維繫與上帝之間的關係，反省己身、相互扶持，為美好的明天共同打拚。

杜特蒂在整個聖週都會待在家鄉納卯市（Davao）。

天主教主教會議（CBCP）除要求信徒重建對上帝的信心之外，也勸戒信徒，耶穌被誣控罪名而釘上十字架，因此在訊息爆炸的今天，信徒應作為「真相的宣揚者」，勿散布假消息。

聖週期間，信徒們將展開一連串的宗教習俗與活動，以洗滌心靈，包括一整週的誦經、聖週四「濯足節」的教堂「巡拜」、「良善週五」的耶穌殉難記重演、「黑色週六」的守夜，最後迎接復活節，慶祝耶穌重生。

菲律賓全國循例從聖週四開始放長假，民眾返鄉探親或舉家出遊，軍警單位進入警戒狀態。保安單位表示，目前並未監測到任何恐怖威脅。（編輯：王同禹）1070325

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