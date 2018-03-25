菲度棕枝主日 聖週揭開序幕

（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）國民天主教徒居多的菲律賓今天度過「棕枝主日」，信徒們持棕櫚枝上教堂，經神父祝福後掛到家門口趨吉避凶，為一年一度的聖週揭開序幕。

依據天主教曆，棕枝主日是4旬齋的第6個及最後一個星期日，紀念耶穌殉道前最後一次進耶路撒冷，今年落在西曆3月25日，這一天也象徵著天主教「聖週」開跑。

棕櫚枝代表勝利，菲國天主教徒今天人手一束棕櫚枝上教堂望彌撒，結束後聚集在教堂外的廣場，由神父為棕櫚枝灑聖水祝福。

信徒們返家後把棕櫚枝掛在家門口，等翌年「聖灰週三」帶回教堂燒成灰，由神父沾灰抹在額頭上，提醒自己人身終會毀滅，唯有信上帝才能得永生。