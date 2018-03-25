稱與川普曾有一腿 豔星將上節目說分明

（中央社紐約24日綜合外電報導）美國色情片女星柯立福（Stephanie Clifford）聲稱曾在川普當選美國總統前10年與他有段風流韻事，她將在一段明天播映的眾所矚目訪談中，進一步訴說她與川普之間的歷史。

不同於慣例，哥倫比亞廣播公司（CBS）並沒有事先公布訪談片段。這段訪談將於明天晚間7時，在哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 Minutes）節目播出。

藝名為「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的柯立福先前曾談過這段緋聞，她最近推文說：「嚴格來說，12年前我沒有睡過美國總統，因為沒有人在睡覺（嘿嘿），他當時只是個愚蠢的電視實境秀明星罷了。」