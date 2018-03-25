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中央社

稱與川普曾有一腿 豔星將上節目說分明

中央社2018/03/25 16:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國色情片女星柯立福（Stephanie Clifford）聲稱曾在川普當選美國總統前10年與他有段風流韻事，她將在一段明天播映的眾所矚目訪談中，進一步訴說她與川普之間的歷史。

不同於慣例，哥倫比亞廣播公司（CBS）並沒有事先公布訪談片段。這段訪談將於明天晚間7時，在哥倫比亞廣播公司「60分鐘」（60 Minutes）節目播出。

藝名為「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的柯立福先前曾談過這段緋聞，她最近推文說：「嚴格來說，12年前我沒有睡過美國總統，因為沒有人在睡覺（嘿嘿），他當時只是個愚蠢的電視實境秀明星罷了。」

柯立福委任律師艾維納提（Michael Avenatti）也曾針對這場訪談推文，他貼出一張DVD光碟的照片，寫道：「如果一張照片透露出千言萬語，那麼這又能透露出多少資訊呢？」

柯立福在2016年美國總統大選前不久曾簽署保密協議，根據協議，川普私人律師柯恩（Michael Cohen）必須支付柯立福13萬美元（約新台幣379萬元）作為封口費。

艾維納提本月稍早以柯立福名義提出訴訟，尋求廢除這項保密協議。（譯者：周莉芳/核稿：陳政一）1070325

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