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藝起來寫客家詩　六堆全國客家詩書法大賽

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/25 16:43
▲屏東六堆客家文化園區首次辦理客家詩句書法活動。（圖／六堆客家文化園區提供）
▲屏東六堆客家文化園區首次辦理客家詩句書法活動。（圖／六堆客家文化園區提供）

六堆客家文化園區為推廣傳揚客家文化，於今(25)日上午進行「藝起來寫客家詩-六堆全國客家詩書法大賽」複賽，共有來自全國各地的200位入圍複賽的參賽者齊聚園區振筆揮毫，現場還有客家新詩創作書法比賽，充分將客家語言文字與書法藝術結合在一塊，讓這新文化的力量源遠流長。

客發中心主任何金樑說：「客家語言及文學一直是我們所重視一環，客家語言保有了客家文化，而客家文學則是呈現出客家族群所歷經的生活歷練，它映照出客家族群旺盛的生命力與豐富的常民生活內涵。


▲屏東六堆客家文化園區首次辦理客家詩句書法活動。（圖／六堆客家文化園區提供）

今(107)年六堆園區首次辦理客家詩句書法活動，就是希望讓更多民眾可以藉由書法，來感受客家詩句中，文字與其字義所傳遞的文化意涵。」過程中邀請六堆在地詩人曾貴海醫師、羅景賢作家及許瑞兒同學等三位不同客家世代，於活動前一同朗讀曾貴海醫師文學作品『夜合』，以象徵客家文化的傳遞、發揚與承接。

▲屏東六堆客家文化園區首次辦理客家詩句書法活動。（圖／六堆客家文化園區提供）

書法家蔡豐吉理事長表示，這是首次以客家詩句為書法比賽素材，過程成果豐碩，初賽期間有340名民眾報名參與，最終評選出201位參賽者進入複賽，其中令人欣慰是報名者年齡層從學齡孩童至成人都有，這代表著有更多年齡層民眾可以藉此認識客家文化；而這次書寫客家詩句引用了曾貴海、利玉芳、陳寧貴、邱一帆及張芳慈等多位客家作家詩句作為比賽文本，讓更多人看見他們為客家文化努力的創作詩文，也創意展現傳統書法結合客語新詩後之不同風華。

經過來自各年齡層好手展現書法才藝之後，各分組也評選出優秀參賽者，國小組中年級、國小高年級、國中組、高中組、社會組、創作組等參賽者，詳細得獎名單另公佈於六堆客家文化園區官方網站。

關鍵字客家文化六堆園區客家詩書法大賽
蘇儀萱期許成為蔡依林　舞出一片天外埔幽浮麥樂文化節　麥香窯烤披薩

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