蔡英文鼓勵新住民參與政治 一同打贏選戰

（中央社記者呂欣憓台北25日電）兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底選戰，她更期許未來新住民也能成為候選人。

民進黨婦女部昨天和今天在台中舉辦「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」，共有來自全國各縣市近百名新住民參加兩天一夜的營隊，營隊課程邀請有豐富選戰經驗的講師，帶領大家熟悉並參與年底地方選舉的輔選工作。

民進黨今天發出新聞稿指出，蔡英文出席今天的結業式，邀請新住民加入年底輔選工作，鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰，讓改革力量持續向前邁進。她更期許未來在座的新住民姊妹，也能成為候選人。