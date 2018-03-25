蔡英文鼓勵新住民參與政治 一同打贏選戰

（中央社記者呂欣憓台北25日電）兼任民主進步黨主席的總統蔡英文今天鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底選戰，她更期許未來新住民也能成為候選人。
民進黨婦女部昨天和今天在台中舉辦「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」，共有來自全國各縣市近百名新住民參加兩天一夜的營隊，營隊課程邀請有豐富選戰經驗的講師，帶領大家熟悉並參與年底地方選舉的輔選工作。
民進黨今天發出新聞稿指出，蔡英文出席今天的結業式，邀請新住民加入年底輔選工作，鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰，讓改革力量持續向前邁進。她更期許未來在座的新住民姊妹，也能成為候選人。
蔡英文致詞時表示，落實族群平等、支持多元文化，是民進黨長期以來的施政目標，也是民進黨的基本價值。她表示政府會全力協助新住民投入就業市場，不論是旅遊、長照、語言教學、或是通譯服務，她鼓勵大家發揮自己的專長，尤其隨著新南向政策的推動，新住民就是台灣第一線的人才。
除了讓新住民安居樂業，蔡英文也鼓勵新住民朋友一起參與公共事務，「自己來改變社會、自己來推動改革」。她表示每一位新住民，都是台灣社會推動政策的重要力量，希望新住民都能參與更多政治，她並鼓勵新住民姊妹多參加民主政治中相當重要的選舉活動。
蔡英文表示，民進黨的核心理念，就是維護每一個族群參與政治的權利，這也是民進黨一貫的施政目標。她表示，新住民朋友為台灣社會帶來不同的聲音，也是民主政治的重要力量，支持新住民參與公共事務，就是發展台灣的民主政治。
營隊課程也邀請台中市長林佳龍擔任「民主進步的力量」講師，林佳龍勉勵在座新住民自我組織起來並發聲。他表示，現代公民應該關心公共事務，沒有去參與的話會「被決定」，台灣提供大家自由參與政治的機會，選舉投票不但是公民盡自己的責任也是一種權利。（編輯：蘇志宗）1070325