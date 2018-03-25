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娛樂

圖輯／周曉涵、曹晏豪　放閃甜蜜蜜

圖輯／記者林柏年2018/03/25 16:48

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪互餵飲品，電爆現場。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵現場挑戰電流急急棒，ＢＢ不停。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

  • ▲周曉涵、曹晏豪擔任日系藥妝店一日店長活動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.25）

周曉涵、曹晏豪今(25)日擔任日系藥妝店一日店長，現場湧入大量粉絲，近距離與粉絲互動。周曉涵、曹晏豪兩人透分享平時保養身體的小秘訣，兩人最後還在現場互餵元氣飲品，讓人感覺好甜蜜。

關鍵字周曉涵曹晏豪
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