外埔幽浮麥樂文化節　麥香窯烤披薩盛宴

外埔幽浮麥樂文化節活動，不但有三代同堂攜手同行的健行活動，也有小朋友童玩遊戲闖關的快樂笑聲，麥田迷宮中由修平科技大學設計的抓寶遊戲APP，也吸引大小朋友麥田尋寶。

2018年外埔幽浮麥樂文化節今(25)日在外埔區土城里一望無際的黃金麥浪、親切的在地人情及窯烤披薩濃濃的麥香熱烈登場，這項活動由台中市政府農業局、修平科技大學、道卡斯青年工作會、外埔區雜糧產銷班、外埔區公所、土城里社區發展協會、土城里及廍子里辦公處共同舉辦，活動現場有三代同堂健行活動、童玩闖關遊戲、麥田迷宮尋寶、腳踏車導覽及小農市集，也以外埔區生產的小麥粉及在地食材設計出「窯烤麥香披薩特色餐」，推廣台灣優良農特產品。

同時，為了介紹土城里及廍子里的在地人文地景，修平科技大學行流系學生經在地耆老訓練後，以腳踏車導覽遊客暢遊鄉間小道。而麥田中間搭建的舞台上也由修平科技大學和太鼓表演揭開序幕，結合在地安定國小及幼兒班的舞蹈及直笛、外埔國中獨輪秀、長青學苑社交舞，修平科技大學狂風舞蹈社及熱音社的活力演出，呈現六小時不斷電的節目，表演中間也穿插著腳踏車、電器產品及多項農特產品的摸彩活動，協助農民推廣在地優良農產品。

活動現場不但有在地小農的創意擺攤及嘉陽高中的創意手作商品，同時由土城社區媽媽志工，精心準備免費的小麥粥以饗賓客，中午並以「窯烤麥香披薩特色餐」呈現台灣小麥披薩特有的香氣及嚼勁，而豐盛的特餐內容是外埔區豐富澎湃的在地食材與佳餚組成，坐在田埂上品嘗，加上舞台上古箏的樂音飄揚，別具一番滋味。

立法院副院長蔡其昌表示，每年他都一定會參加幽浮麥樂文化節，而且活動一年比一年盛大，參加民眾也更多，代表主辦單位及在地青農十分用心，政府也會支持青農。這幾年農委會與台中市政府積極輔導，外埔農民以友善農法轉契作各項雜糧作物，包括小麥、蕎麥與非基改黑豆等，在地青年農民不但針對農作物進行加值創生，也積極在社區舉辦活動推廣優良農產品。

道卡斯青年工作會理事長施志昌表示，這次是第三年舉辦幽浮麥樂文化節，往年每次舉辦都吸引大批民眾參與，期望可以透過此類活動發揚外埔的美，道卡斯青年工作會的團隊成員都是在地的年輕人，大家共同的目標就是讓更多人喜歡到大甲、大安、外埔旅遊，進而提升就業機會，讓外遊學子可以回到家鄉就業，改善村落平均年齡老化問題。