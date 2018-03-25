宜梧滯洪池端午龍舟賽 舵手訓練鼓聲隆隆

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）雲林西南海角秘境的宜梧滯洪池，今天鼓聲隆隆，整齊的划水動作，龍舟划過水面濺起力與美的波瀾，仔細一看鼓手擊鼓陣陣有力，原來是縣長李進勇親自下場成焦點。

雲林縣將於今年端午節，在被暱稱為「雲林版日月潭」的西南海角秘境口湖鄉宜梧滯洪池，首度舉辦龍舟賽，吸引好手報名躍躍欲試。

雲林第一屆龍舟賽將於6月16日、17日預賽，18日端午節當天決賽，縣府已訂製8艘大小龍舟供比賽使用，並在昨天起2天舉辦舵手研習訓練，縣長李進勇今天親自下場當起鼓手，為參加研習的教練和學員加油打氣。