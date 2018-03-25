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中央社

楊曼雲好手藝 手工印尼美食擄獲總統胃

中央社2018/03/25 16:33
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北25日電）「台北印尼精讚週」熱鬧登場，印尼華僑楊曼雲為一圓母親遺願，在台開設印尼餐廳，精緻手工印尼美食曾讓台灣兩任總統都吮指留香，這次參展佳餚依舊輕易擄獲人心。

移民署今天發布新聞稿表示，「台北印尼精讚週INDONESIAN WEEK 2018」自3月22日至25日在台北世貿中心展出，這也是印尼政府首次在台舉辦的最大型展覽，逾200個特色商家共襄盛舉。

展出內容包括文化表演、商貿論壇、工作坊及蠟染（Batik）時尚表演等，相當多元豐富。

移民署指出，參展廠商63歲的楊曼雲為印尼華僑，她在20歲時舉家遷回台灣居住，34歲時與在台北市捷運局任職的先生結婚，兩人育有一兒一女，她在39歲時為完成母親遺願而創業，進而開設磐石坊餐廳，迄今已25年之久。

楊曼雲說，看到這次印尼商展盛大舉行也感到開心，因為能讓印尼家鄉朋友看到台灣友善新移民，且對異國文化相當重視，懂得欣賞美食與服飾。

移民署表示，楊曼雲用心製作精緻手工印尼美食，深獲饕家好評，包括總統蔡英文及前總統馬英九在品嚐後都難忘好滋味，也是許多政要和影星的心頭好，凡印尼來台訪問的官員也都會到此用餐。

楊曼雲今天參展時，帶來包括印尼薑黃飯、巴東牛肉、雞絲糯米捲、麝香貓咖啡及椰汁珍珠水等印尼佳餚，道道好滋味，讓遠從印尼來台參展的貴賓及官員都豎起大拇指稱讚。

另外，蠟染時尚表演中，移民署台北市服務站主任黃齡玉也受邀穿著改良式印尼時裝上台展示，她說，這次體驗顛覆自己的想法，印尼新銳設計師的作品融合傳統及現代，穿上身完全沒有違和感，展現多元文化生活態度。

印尼駐台代表處代表羅伯特也說，這次展覽由印尼貿易部全國出口推廣局局長艾琳達率團來台，帶來銀飾、皮件、服裝、咖啡、薑黃和茶飲等琳瑯滿目在地特產，希望推薦印尼文化讓台灣朋友體驗印尼之美。（編輯：李錫璋）1070325

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