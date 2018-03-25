李錫錕宣布參選北市長 訴求泛在野力量

（中央社記者梁珮綺台北25日電）有台大最狂教授之稱的李錫錕「錕P」今天宣布，以無黨籍身分參選台北市長，訴求非藍非綠，而是泛在野力量，只要任何政黨或個人支持就可合作。
70歲的李錫錕今天下午在集思交通部會議中心舉行「POWER感謝祭」，現場與粉絲比賽抬腿，強調自己寶刀未老，並宣布以無黨籍參選市長，他說，他是國民黨終身黨員，對於他選擇參選，「國民黨員不諒解，不重要，台北市民諒解比較重要。」
他說，會在清清白白、公開透明、沒有負擔的狀況下爭取台北市民認同。
李錫錕受訪說，他訴求泛在野力量，非藍非綠，只要任何政黨或個人支持，就可合作；他也透露，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾拜訪他，提及將來有合作機會，但沒有提到合作方式。
面對藍綠、無黨派人選參選台北市長爆炸，李錫錕表示，民主政治由人民決定，無論參選的人再多，選民心中自有一把尺，候選人該煩惱的是自己的條件夠不夠格，而非煩惱有多少人要加入競爭。
他笑說，他的優勢就是狂、敢冒險以及專業，「我學政治學了10年、教了40年，台北市政的運作就是我教學的內容之一」。
至於決定選擇參選的契機，李錫錕說，機會要優先給年輕人，去年9月他仍在觀察，等一個挑戰者可把不及格的市長換掉，但現在的挑戰者讓他感覺是老人家，所以宣布參選。
他認為，人與人之間，愛與被愛是最難實行的，而他臉書粉絲頁從少少的幾人到現在的70幾萬人，代表很多人「愛」他，他能做的就是「加倍奉還」。他說，講課時常針砭時事，讓周圍人勸進參選，而他也從半推半就到三分之二就，「今天是百分之百的就了」。
李錫錕今天除了宣布參選，也提出首波政見，會結合跨黨派力量，要求中央遷移松山機場，用地打造為松機特區。
他說，「台北市就像一個人，如果心臟不能跳就死掉，心臟愈強就跳得愈快」，致力打造松機特區為台北市心臟，居住、交通是最重要的問題，他強調，心臟一動、全身就動，屆時經濟、交通、社福等問題都能藉由松機特區活絡而有解。
李錫錕表示，松山機場面積為大安森林公園的8.5倍，將以8分之1土地興建公園，其他空間蓋5萬戶公宅，其中1萬戶作為都市更新中繼住宅用，而公宅地下室可建設大型停車場、大型商場及各種場館，預計8年會有雛型，經費需要新台幣1600億元，若不足，可發公債。（編輯：李亨山）1070325