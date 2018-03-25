李錫錕宣布參選北市長 訴求泛在野力量

（中央社記者梁珮綺台北25日電）有台大最狂教授之稱的李錫錕「錕P」今天宣布，以無黨籍身分參選台北市長，訴求非藍非綠，而是泛在野力量，只要任何政黨或個人支持就可合作。

70歲的李錫錕今天下午在集思交通部會議中心舉行「POWER感謝祭」，現場與粉絲比賽抬腿，強調自己寶刀未老，並宣布以無黨籍參選市長，他說，他是國民黨終身黨員，對於他選擇參選，「國民黨員不諒解，不重要，台北市民諒解比較重要。」

他說，會在清清白白、公開透明、沒有負擔的狀況下爭取台北市民認同。

李錫錕受訪說，他訴求泛在野力量，非藍非綠，只要任何政黨或個人支持，就可合作；他也透露，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹曾拜訪他，提及將來有合作機會，但沒有提到合作方式。