參訪台中柳川　柯文哲盛讚：比韓國清溪川好

台中市近年致力改善大台中水域環境，台北市長柯文哲今(25)日來訪台中，前往綠、柳川參觀沿岸水域環境，市長林佳龍也親自至現場介紹，兩市交流水域治理經驗。台北市長柯文哲盛讚「比韓國的清溪川更好」，讚賞林佳龍與中市府團隊的努力。

台北市長柯文哲率市府局處長約40人，今(25)日到台中觀摩剛完成整治的綠川水岸廊道以及柳川藍帶水岸，市長林佳龍與副市長林陵三、水利局長周廷彰等人共同接待歡迎，市議員江肇國、邱素貞也到場。

林佳龍陪同柯文哲順著綠川參觀沿岸景觀，讓遠道而來的貴賓深入了解綠川的水利工程與歷史軌跡。途中還遇到來綠川觀光的童子軍團，孩子即興發揮歡迎曲迎接兩位市長，場面熱鬧非凡。