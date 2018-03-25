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參訪台中柳川　柯文哲盛讚：比韓國清溪川好

記者柳榮俊／台中報導2018/03/25 16:48
▲台北市長柯文哲率市府局處長到台中觀摩綠川水岸廊道，以及柳川藍帶水岸。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.25)
▲台北市長柯文哲率市府局處長到台中觀摩綠川水岸廊道，以及柳川藍帶水岸。（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.25)

台中市近年致力改善大台中水域環境，台北市長柯文哲今(25)日來訪台中，前往綠、柳川參觀沿岸水域環境，市長林佳龍也親自至現場介紹，兩市交流水域治理經驗。台北市長柯文哲盛讚「比韓國的清溪川更好」，讚賞林佳龍與中市府團隊的努力。

台北市長柯文哲率市府局處長約40人，今(25)日到台中觀摩剛完成整治的綠川水岸廊道以及柳川藍帶水岸，市長林佳龍與副市長林陵三、水利局長周廷彰等人共同接待歡迎，市議員江肇國、邱素貞也到場。

林佳龍陪同柯文哲順著綠川參觀沿岸景觀，讓遠道而來的貴賓深入了解綠川的水利工程與歷史軌跡。途中還遇到來綠川觀光的童子軍團，孩子即興發揮歡迎曲迎接兩位市長，場面熱鬧非凡。

柯文哲表示，他參訪過韓國的清溪川，覺得綠、柳川的治理比那裡更好，他以前去韓國首爾看過清溪川，但他發現綠川的景觀、工程設計比清溪川還好，柯市長說「做不難，可是可以在這麼短的時間做完比較難。」讚賞林市長的規畫，並肯定中市府團隊的執行成果。

林佳龍表示，歡迎柯市長率領市府團隊到臺中，剛啟用的綠川經過整治後成為市民親水空間，帶動中區經濟文化復甦也帶給市民榮譽感，且河川整治不僅只透過單一工法，綠、柳川各有工程眉角在細節裡，以兼具水質、防洪及環境景觀。

林佳龍表示，綠川啟用後受到全國矚目，繼柳川之後再次成為河岸整治的亮點，更推出台灣第一個水岸品牌，並開發包含綠川啤酒、糕餅及茶葉等商品，為舊城區注入歷史人文及文創元素，成功活絡周邊產業及店家舊城區脈動；柳川啟用後帶動周邊商店業績成長超過50%，第二市場在地小吃平日也是絡繹不絕，兩個河岸景點串連，舊城文化特色重新被看見。

水利局長周廷彰指出，綠、柳川位在台中火車站附近，不僅是舊城區兩條主要河流更與台中都市發展史有關，而過去河道多為三面光排水護岸且加蓋，後透過河川整治才將河岸改頭換面。

關鍵字柳川柯文哲林佳龍
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