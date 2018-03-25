噁╱是元介、納豆全天浸泡「排泄物」　差點中毒

國片《殺手不笨》目前已拍攝近2周，今（25）日特別選定良辰吉時在台中開鏡，主角是元介、安心亞、納豆、Apple、Gadrick都出席，接受媒體訪問談及拍攝多場爆破戲的驚險，以及一整天待在噁心下水道的恐怖經驗。

在片中飾演「殺手二人組」的是元介、納豆，開工第一天就必須深入20多公尺的下水道內，而且一待就是一整天超過10個小時，裏頭不僅充滿惡臭及沼氣，讓兩人頭暈目眩，每隔2個小時就必須出去透氣，而且得大口喝牛奶解毒，下水道內更骯髒到可以在水裡看到台中人一天的「排泄物」。



▲是元介（左）和納豆全天浸泡在下水道的「排泄物」中，即使站在下水道出水口的汙水內拍照，都讓二人受不了。（圖╱mm2滿滿額娛樂，2018.03.25）

納豆笑說：「我們在下水道從早拍到晚，可以看到台中人一整天的『生活』！」是元介解釋：「早上拍攝的時候，可以看到牙膏飄過，中午看到洗碗精。」納豆馬上接著說：「下午就可以看到屎飄過，可見台中人都是在下午拉屎。」更哀怨表示，當天睡覺連毛細孔都感覺有下水道的味道跑出來。至於大批蟑螂更是不可避免，讓接著也要拍攝下水道戲的安心亞，驚嚇不已。

在片中飾演毒梟乾女兒的安心亞，由於有公主病，穿著打扮超跳，整部片每一套衣服都是全身粉紅色，讓她試穿時幾度翻白眼，傳照片給朋友看，每個人都受不了對她喊「走開！」但為了戲好，她說很願意被導演「擺布」。



▲《殺手不笨》劇組在台中開鏡。（左起）Gadrick、Apple、導演梁志強、安心亞、是元介、納豆。（圖╱mm2滿滿額娛樂，2018.03.25）

有一回拍爆炸戲，安心亞甚至差點被炸到，幸虧劇情安排Gadrick保護她，才讓她免於受傷，但Gadrick卻倒楣真的被爆炸物炸到右手臂，甚至流血包紮，大家都沒想到竟真會「弄假成真」。

由於片中也有許多槍戰戲，讓新加坡票房導演梁志強相當驚艷地表示：「台灣槍械的選擇真多！太好了，新加坡都沒有甚麼瓦斯槍、BB槍這些東西。」讓媒體嚇了一大跳，但原來他是指道具槍枝，才讓大家鬆了一口氣。



▲Gadrick（中）「弄假成真」真的被炸傷。（圖╱mm2滿滿額娛樂，2018.03.25）