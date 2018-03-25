大戰將近出招搶票？蔡英文鼓勵新住民參選一同打選戰

總統蔡英文今（25）日出席「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」的結業式，席間邀請新住民加入民進黨的年底輔選工作，並鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰。

民進黨婦女部昨天和今天在台中舉辦「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」，共有來自全國各縣市近百名新住民參加兩天一夜的營隊，營隊課程邀請有豐富選戰經驗的講師，帶領大家熟悉並參與年底地方選舉的輔選工作。

民進黨新聞稿指出，蔡英文邀請新住民加入年底輔選工作，鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰，讓改革力量持續向前邁進；她更期許未來在座的新住民姊妹，也能成為候選人。