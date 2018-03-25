大戰將近出招搶票？蔡英文鼓勵新住民參選一同打選戰

總統蔡英文今（25）日出席「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」的結業式，席間邀請新住民加入民進黨的年底輔選工作，並鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰。
民進黨婦女部昨天和今天在台中舉辦「2018新民力！新住民女性幹部選戰培力營」，共有來自全國各縣市近百名新住民參加兩天一夜的營隊，營隊課程邀請有豐富選戰經驗的講師，帶領大家熟悉並參與年底地方選舉的輔選工作。
民進黨新聞稿指出，蔡英文邀請新住民加入年底輔選工作，鼓勵新住民一起參與公共事務，成為民進黨的新力量，一同打贏年底的選戰，讓改革力量持續向前邁進；她更期許未來在座的新住民姊妹，也能成為候選人。
蔡英文致詞時說，落實族群平等、支持多元文化，是民進黨長期以來的施政目標，也是民進黨的基本價值。她表示政府會全力協助新住民投入就業市場，不論是旅遊、長照、語言教學、或是通譯服務，她鼓勵大家發揮自己的專長，尤其隨著新南向政策的推動，新住民就是台灣第一線的人才。
此外，蔡英文也鼓勵新住民朋友一起參與公共事務，「自己來改變社會、自己來推動改革」。她表示每一位新住民，都是台灣社會推動政策的重要力量，希望新住民都能參與更多政治，她並鼓勵新住民姊妹多參加民主政治中相當重要的選舉活動。
蔡英文˙強調，民進黨的核心理念，就是維護每一個族群參與政治的權利，這也是民進黨一貫的施政目標。她表示，新住民朋友為台灣社會帶來不同的聲音，也是民主政治的重要力量，支持新住民參與公共事務，就是發展台灣的民主政治。