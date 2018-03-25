洋蔥低價收購農民怒 農會進場又生波

（中央社記者楊淑閔、陳清芳台北25日電）國產洋蔥收購價出現每袋130元的低價，有屏東農民質疑農會居中佔農民便宜，農糧署南區分署長姚志旺今天表示，這是當地農會沒有把政策補助說清楚，明天派員當面溝通。

屏東縣枋山鄉葉姓農民今天告訴中央社記者，洋蔥市價看似穩定，其實15年來契作價、交易價、收購價全被打壓，目前進入洋蔥產季，大顆優質洋蔥每袋15公斤，盤商開出收購價新台幣130元，嚴重影響農民生計。

葉姓農民說，農委會補助當地農會進場收購，開出大顆洋蔥每袋15公斤的收購價為150元，當地種洋蔥的農友不知道，還是從記者口中才得知。