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中央社

洋蔥低價收購農民怒 農會進場又生波

中央社2018/03/25 16:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔、陳清芳台北25日電）國產洋蔥收購價出現每袋130元的低價，有屏東農民質疑農會居中佔農民便宜，農糧署南區分署長姚志旺今天表示，這是當地農會沒有把政策補助說清楚，明天派員當面溝通。

屏東縣枋山鄉葉姓農民今天告訴中央社記者，洋蔥市價看似穩定，其實15年來契作價、交易價、收購價全被打壓，目前進入洋蔥產季，大顆優質洋蔥每袋15公斤，盤商開出收購價新台幣130元，嚴重影響農民生計。

葉姓農民說，農委會補助當地農會進場收購，開出大顆洋蔥每袋15公斤的收購價為150元，當地種洋蔥的農友不知道，還是從記者口中才得知。

他也爆料，農委會補助3個當地農會冷藏庫電費，農會卻照常跟往年一樣，只租給特定盤商，小農沒有份；另外，政府出動國軍幫忙採收挑選洋蔥，結果農會自行向農民每袋收取10元費用。

農糧署南區分署長姚志旺接受中央社訪問指出，就是因為洋蔥收購價每袋只有130元，農會才會以每公斤2元補助集貨冷藏，協調地方農會進場收購，農民每袋實拿150元，可能是農會沒有說明楚，讓農民誤會了。

姚志旺說，國軍協助洋蔥農友的工作主是「採收」，有人力餘裕才會協助挑選洋蔥以利收購，挑選洋蔥加以分級包裝是農會的工作，所以才會向農民收取每袋10元的作業費。

農糧署明天將派員前往枋山，姚志旺說，將會向當地農友說明補助收購洋蔥政策。但是葉姓農友說，如果產銷壟斷繼續壓榨小農生計，不排除採取其他行動。（編輯：李亨山）1070325

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