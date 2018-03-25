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中華職棒／回顧生涯　林岳平：打職棒真的不簡單

記者黃建霖／台南報導2018/03/25 16:52
▲統一獅投手林岳平。（圖／黃建霖攝）
▲統一獅投手林岳平。（圖／黃建霖攝）

統一獅後援投手林岳平今(25)日舉辦退役儀式，而他也在賽前回憶起過去自己在當選手時的點點滴滴，而最後他也感觸良多地表示，「打職棒真的沒這麼簡單」。

「當然是可以再投，重點是可以投到怎麼樣的成果。」林岳平受訪時表示，其實他自認狀況仍有一定水準，只是剛好公司希望他能轉往教練發展；自己也認為他在選手身涯起起落落，什麼事都挑戰過，沒有什麼遺憾了。

對於即將脫下選手戰袍，林岳平並沒有太大的情緒波動，他認為不過就是從一個角色轉換到另一個角色，明天也一樣會來到球場上班，因此並沒有太感傷。

「因為我過去在球隊的定位就是先發後援兩頭跑，受傷回來之後又固定在救援，在球隊中的角色一直在浮動，真的蠻不簡單的。」林岳平表示在場上的一舉一動、任何的情緒都會受到檢視，回頭看真的覺得很不容易。

而當聊到自己印象最深刻的一場比賽，林岳平出乎意料的並不是選擇「割喉戰」，而是認為在2009年球隊在即將完成3連霸的最後一戰，自己成功守下勝利，當下所有隊友都湧上來慶祝，令自己相當感動和難忘。

至於獅隊總教練黃甘霖則是對於「學弟」退役感觸良多，他坦言自己真得很捨不得，畢竟和林岳平也已經認識了很久了。不過他也認為每個教練都會經歷這一個過程，相信林岳平也是感受到自己當教練比當選手能給球隊貢獻更多，才會做出這個決定。

關鍵字林岳平黃甘霖統一獅中華職棒
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