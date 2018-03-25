中華職棒／回顧生涯　林岳平：打職棒真的不簡單

統一獅後援投手林岳平今(25)日舉辦退役儀式，而他也在賽前回憶起過去自己在當選手時的點點滴滴，而最後他也感觸良多地表示，「打職棒真的沒這麼簡單」。

「當然是可以再投，重點是可以投到怎麼樣的成果。」林岳平受訪時表示，其實他自認狀況仍有一定水準，只是剛好公司希望他能轉往教練發展；自己也認為他在選手身涯起起落落，什麼事都挑戰過，沒有什麼遺憾了。

對於即將脫下選手戰袍，林岳平並沒有太大的情緒波動，他認為不過就是從一個角色轉換到另一個角色，明天也一樣會來到球場上班，因此並沒有太感傷。