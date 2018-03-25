網路經濟有侷限 郭台銘：按不出一碗泡麵

他指出，網路經濟跟實體經濟正在快速融合，給製造業帶來一個巨大機會。郭台銘說，「我們內部叫做實體跟虛擬的結合，硬軟整合的過程，所以才有工業互聯網」。

澎湃新聞報導，郭台銘在峰會上強調實體經濟重要性說，任何一個經濟，最後都要落到實體經濟上，「剛剛李小加（香港交易所行政總裁）要水喝，他從手機一按、手機就能按出水來？做不到！網上經濟有它的侷限性。」

（中央社台北25日電）鴻海集團董事長郭台銘今天在2018中國（深圳）IT領袖峰會表示，任何經濟最終要落到實體經濟，工業互聯網的實質意義是提質增效、降本減存，「網路經濟怎麼樣也不能按（出）一碗泡麵！」

郭台銘表示，富士康未來目標是變成「六流」公司，在「虛」這方面是訊息流、技術流跟金流，這叫「三虛」。「三實」是人流、過程流跟物流，「三虛三實是網上網下的結合」。

至於工業互聯網的特性，郭台銘表示，傳統互聯網是「互聯網＋」，而實體經濟是「＋互聯網」，工業互聯網所產生的資料具有結構性、系統性與邏輯性，以及更強的專業性、關聯性跟流程性、持續性和解析性等特點，跟互聯網的大數據是不一樣的。

郭台銘指出，工業互聯網具有幾個特性。「第一個是隱密性，資料背後之間的物理意義及特徵之間的關聯性的學理邏輯是不一樣的，不能用數學運算來算出農業生產跟工業生產，它的生產邏輯是不一樣的」。

第二個是資料性。他表示，工業互聯網必須要有全面性的資料，資料不夠全，不夠細，不夠海量，不夠結構，這個資料是沒辦法運算的。

第三個是提質性。郭台銘指出，初期傳統產業是品質要求很低，每個工段沒有連接，採用工業互聯網連結後，工站到工站、廠區到廠區、供應商跟生產、企業跟客戶之間，「我們現在跟很多大客戶已經是聯網，做到互聯互通，分享資料」。

郭台銘強調說：「工業互聯網很大的實質意義在什麼？提質增效、降本減存，所以整個的邏輯都會改變。」（編輯：林克倫/翟思嘉）1070325