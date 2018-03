百萬人上街倡槍管 美國歷年大遊行還有這些

法新社報導,除了華盛頓外,亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯、西雅圖等各大城市都有大批民眾走上街頭,參加「為我們生命遊行」(March For Our Lives)抗議活動。

根據哈芬登郵報(HuffPost)及今日美國報(USAToday),整理出歷年大型遊行活動如下:

● 1963年,為工作和自由向華盛頓進軍

1963年8月28日,「為工作和自由向華盛頓進軍」(March for Jobs and Freedom in Washington)活動,民權鬥士馬丁.路德.金恩(Martin Luther KingJr.)在這天發表了著名的演說「我有一個夢」。

今日美國報引述「大英百科全書」(EncyclopodiaBritannica)資料庫指出,當時示威民眾達25萬人。

● 1969年,反越戰遊行

1969年11月15日,「終止越戰遊行」(Moratoriumto End the War in Vietnam)在華府舉行,這一天,大批群眾走上賓夕法尼亞大道(Pennsylvania Avenue),距離國會大廈(Capitol)不遠。當時遊行人數達50萬到60萬人。

● 1982年,反核遊行

1982年6月12日,眾多遊行人士集結紐約中央公園(Central Park)參與「反核遊行」(Anti-NuclearMarch)。

● 1993年,同性及雙性戀平權自由遊行

1993年4月25日,「同性及雙性戀平權自由遊行」(March for Lesbian, Gay, and Bi Equal Rightsand Liberation)在華盛頓舉行,主辦單位估計有100萬人上街。

● 1995年,百萬人遊行

1995年10月16日,回教國(Nation of Islam)領袖法拉汗(Louis Farrakhan)號召民眾走上華府街頭,參加「百萬人遊行」(Million Man March),目的在讓非裔男性團結一致,訴求自力更生並誓言為他們的家庭和社群奉獻。估計當時有45萬到110萬人上街。

● 1997年,百萬女人遊行

1997年10月25日,非裔美籍女性走上費城街頭,參與「百萬女人遊行」(Million Woman March),人數約30萬。

● 2004年,擁護墮胎權遊行

2004年4月25日,支持墮胎權的群眾集結華府國家廣場(National Mall)參與「為女人的生命遊行」(March for Women's Lives),美聯社與英國廣播公司(BBC)估計約50萬到80萬人參加。

● 2014年,解決氣候變遷遊行

2014年9月21日,數十萬群眾聚集紐約參與「全民氣候遊行」(People's Climate March),為氣候變遷議題歷來最大的遊行活動。

● 2017年,婦女大遊行

2017年1月21日,川普總統就職隔天,華府有50萬到100萬人上街參與「婦女大遊行」(Women's March),全美則估計約有300萬到500萬人響應。(譯者:梁元齡/核稿:林憬屏)1070325