百萬人上街倡槍管 美國歷年大遊行還有這些

紐約遊行人數達17萬5000人，而華府抗議規模最大，主辦單位告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），估計有超過80萬人上街，這是自2000年「百萬媽媽大遊行」（Million Mom March）以來，全美最大規模槍管抗議活動。

法新社報導，除了華盛頓外，亞特蘭大、波士頓、芝加哥、達拉斯、洛杉磯、邁阿密、明尼阿波利斯、西雅圖等各大城市都有大批民眾走上街頭，參加「為我們生命遊行」（March For Our Lives）抗議活動。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國佛羅里達州上個月爆發校園槍擊案，全美各地今天估計逾百萬人上街遊行，要求嚴格管制槍枝。美國近代史上有不少大規模遊行活動，人權、反戰、氣候變遷等都曾是焦點議題。

根據哈芬登郵報（HuffPost）及今日美國報（USAToday），整理出歷年大型遊行活動如下：

● 1963年，為工作和自由向華盛頓進軍

1963年8月28日，「為工作和自由向華盛頓進軍」（March for Jobs and Freedom in Washington）活動，民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther KingJr.）在這天發表了著名的演說「我有一個夢」。

今日美國報引述「大英百科全書」（EncyclopodiaBritannica）資料庫指出，當時示威民眾達25萬人。

● 1969年，反越戰遊行

1969年11月15日，「終止越戰遊行」（Moratoriumto End the War in Vietnam）在華府舉行，這一天，大批群眾走上賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue），距離國會大廈（Capitol）不遠。當時遊行人數達50萬到60萬人。

● 1982年，反核遊行

1982年6月12日，眾多遊行人士集結紐約中央公園（Central Park）參與「反核遊行」（Anti-NuclearMarch）。

● 1993年，同性及雙性戀平權自由遊行

1993年4月25日，「同性及雙性戀平權自由遊行」（March for Lesbian, Gay, and Bi Equal Rightsand Liberation）在華盛頓舉行，主辦單位估計有100萬人上街。

● 1995年，百萬人遊行

1995年10月16日，回教國（Nation of Islam）領袖法拉汗（Louis Farrakhan）號召民眾走上華府街頭，參加「百萬人遊行」（Million Man March），目的在讓非裔男性團結一致，訴求自力更生並誓言為他們的家庭和社群奉獻。估計當時有45萬到110萬人上街。

● 1997年，百萬女人遊行

1997年10月25日，非裔美籍女性走上費城街頭，參與「百萬女人遊行」（Million Woman March），人數約30萬。

● 2004年，擁護墮胎權遊行

2004年4月25日，支持墮胎權的群眾集結華府國家廣場（National Mall）參與「為女人的生命遊行」（March for Women's Lives），美聯社與英國廣播公司（BBC）估計約50萬到80萬人參加。

● 2014年，解決氣候變遷遊行

2014年9月21日，數十萬群眾聚集紐約參與「全民氣候遊行」（People's Climate March），為氣候變遷議題歷來最大的遊行活動。

● 2017年，婦女大遊行

2017年1月21日，川普總統就職隔天，華府有50萬到100萬人上街參與「婦女大遊行」（Women's March），全美則估計約有300萬到500萬人響應。（譯者：梁元齡/核稿：林憬屏）1070325