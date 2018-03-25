〈觀察〉衝5G、AI、物聯網大浪潮 大數據人才缺很

中華電信研究院是中華電 (2412-TW) 養才、育才的重要單位，已經孵出中華精測、是方、勤崴等上市櫃公司，去年來新成立的中華立鼎光電，也是出自中華電信研究院，董事長鄭優就曾表示，拚新創的人才，除了外求，也要靠電信研究院進一步的培養。

5G、AI、物聯網是今年 CES、MWC 的重要亮點，吸引各廠商投注相當多的心力，力搏在大浪來時可以衝上高點，只是，想在新興藍海出人頭地，要人、要錢也要資源，電信三強積極衝刺新創事業，最缺的也是大數據的專業人才，各家都各展神通積極求才或是自己培養人才，務求要在第一時間占據新市場版圖。

台灣大 (3045-TW) 在 2 年默默的資訊科學分析小組，直屬總經理鄭俊卿，現有 10 人的這個團隊，多數是博士及碩士，鄭俊卿強調，不管是 5G、物聯網、AI 都需要大數據的分析，但這部分的人才各公司都相當缺，尤其是要懂 AI、具有專長之外還要有經驗，這樣的人才更是難找。

他發下豪語，這個團隊是為了轉型及衝刺新創事業而設置，未來還將持續擴大規模，要找的員額沒有上限，只是具備專業的好人才，來多少就收多少，因為，未來各種行動加值、物聯網、AI 等，都要靠大數據分析來支撐及推動。

電信三雄除了在傳統電信業務上一較長短，在新創事業及加值服務上也是競爭激烈，隨著 5G 的商轉逼近，電信業者也在積極準備搶食這塊市場，紛紛打造物聯網生態圈，在相關人才上更是需求殷切，遠傳 (4904-TW) 也不落後，祭出菁英計畫，從 2016 年啟動，今年已是第 3 年，就是要找到好的人才。