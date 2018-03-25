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中央社

首辦湖畔野餐日 奇美博物館爆人潮

中央社2018/03/25 17:27
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）奇美博物館今天下午舉辦「湖畔野餐日」，安排員工變裝成館藏品到戶外遊行，館區及台南都會公園湧入大量人潮，有人早上7時許就前往卡位，奇美初估參與活動者逾萬人。

奇美博物館下午首次舉辦湖畔野餐日活動，雖然事先只在官方臉書粉絲團張貼活動訊息，沒有刻意宣傳，但上午開始就湧入大量人潮，停車場不到中午就呈現滿位狀態，周邊道路也出現塞車，熱鬧場面可比博物館剛開幕時的盛況。

有民眾早上7時許就尋找湖畔樹蔭下的好地點卡位，陸續抵達的遊客四處席地而坐，配上園區的景觀，畫面相當特別，館方初估遊客超過1萬人。

奇美博物館公共服務組長侯幸佑受訪時表示，台南都會公園和奇美博物館區環境優美，平時就有民眾會利用假日到這裡野餐；館方希望推廣生活美學，鼓勵民眾走到戶外，就利用台南春天的好天氣，首次舉辦湖畔野餐日，讓更多人體會悠閒紓壓的美好時光。

侯幸佑表示，活動中除安排音樂表演，更安排工作人員以角色扮演方式進行館藏品變裝遊行，有兵器廳的羅馬帝國戰士、樂器廳的小提琴家、藝術廳肖像畫作中的貴夫人、及動物廳的老虎及猴子，與遊客們近距離互動合照。

結伴參加活動的黃小姐與陳小姐說，這樣的活動太特別了，讓人有很輕鬆的感覺，也很有藝術氣息，下次如果還有機會，一定再來參加。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070325

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