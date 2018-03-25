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中央社

母疑似教唆幼女毆男童 社會處安置4姊弟

中央社2018/03/25 17:27
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）一名母親疑似指使未成年長女管教並毆打年幼男童，造成男童臉部及手部有明顯傷痕，彰化縣政府23日緊急安置4名年幼姊弟。

彰化縣一名32歲女子阿蓉（化名）生下3女、1男，疑因擔心不當對待兒女被發現，改以獎勵教唆10歲長女管教6歲三弟，彰化縣議員張雪如接獲阿蓉鄰居陳情，轉報彰化縣政府社會處，目前4名姊弟已緊急安置，另外評估母親身心狀態，必要時連結醫療資源處置。

張雪如今天說，阿蓉靠補助獨自租屋扶養10歲、8歲、2歲女童及6歲男童，兩名姊姊承擔所有家務，還要帶弟妹上學、洗衣服、拿學校剩餘的午餐回家當晚餐，因此家中非常髒亂，充滿刺鼻惡臭。

張雪如表示，疑有精神疾病但未就醫的阿蓉曾用棍棒毆打大女兒、用狗鏈勒二女兒，因勒痕明顯，校方發現介入處理，阿蓉擔心施虐行為再被發現，最近教唆大女兒執行，若不從便威脅，大女兒承認因弟弟不聽話而出手打臉、腳踢、持剪刀劃傷手臂。

社會處發布訊息指出，這戶家庭為受輔導家庭、列冊低收入戶，母親因照顧未成年子女而無外出工作，依賴社會福利補助生活，23日接獲通報受案後，立即指派社工釐清狀況，並安置4名兒少在適當處所，後續評估心理受創程度，提供諮商及輔導，確保身心正常發展。

社會處表示，輔導期間提供家務整理指導及協助、親子溝通方式與連結民間經濟扶助，並嘗試提升母親親職教育功能，但母親配合度低，輔導成效有限，目前除安置姊弟，也會連結公部門與民間團體資源，建構家庭支持力量與管道，待家庭功能回復正常，才會評估兒少是否適合返回原生家庭。（編輯：黃于）1070325

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