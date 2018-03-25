柯文哲：悠遊卡未曾有洩漏個資問題

柯文哲今日在林佳龍的陪伴下，參訪2018台中世界花博后里森林園區，林佳龍在致詞時表示，台中花博卡由悠遊卡公司製卡，不到2個月就有72萬人申請，對悠遊卡公司市場佔有率有很大的幫助，但有人卻擔心花博卡可能會洩露個資因此抵制，盼柯市長可以為大家解答一下。

台北市長柯文哲今(25)日到台中花博后里森林園區參訪，對於有民眾擔心由悠遊卡公司製卡的花博卡可能會洩露個資，柯文哲感謝市府採用悠遊卡系統，也表示，台北使用悠遊卡已經有十幾年了，不論是小學生還是公務員都在使用，但過去未曾聽說過有個資洩漏問題，民代並不需要擔心。

對此，柯文哲表示，台北使用悠遊卡已經有十幾年了，不論是小學生還是公務員都在使用，但過去十幾年來也沒聽說過有個資洩漏問題，他建議可以跟反對的民代溝通，台北都已經用十幾年了，在擔心什麼？台中市政府採用悠遊卡系統，目前台北市在推電子商務，相信未來在這個基礎上面，可以一起帶動台灣的電子商務的發展。

林佳龍表示，台北與台中都舉辦過花卉博覽會，但可以歸納出三個最大的差異點「場地借用、產業發展、花博卡結合市民卡」，台中花博的展館為永續使用、花博結合在地產業，促進經濟發展，且入場採電子票證，結合悠遊卡為市民卡，並提供各項優惠，讓台中市民可以永續使用。

他也說，當時台北舉辦花博時，票務系統還不進步，但台北悠遊卡公司很有經驗，因此這次台中整合三個標案為統一發包，當然競爭之後當然就會得到最好的福利，但有一些人質疑花博卡個資洩漏，但兩個月已經有將近72萬人申請，且有台中市公車十公里免費優惠，未來的市場可以說是非常大。