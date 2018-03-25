台北台中「雙城合作」　林佳龍感謝建設進度順利推展

中市府交通局長王義川簡報指出，捷運綠線工程除主線段土建進度明顯可見，機電及車輛也緊鑼密鼓啟動整合測試、無人駕駛測試作業；G13站與台鐵大慶車站連通道已完成鋼構及混凝土澆置，正進行屋頂、外牆及內部裝修，市府將積極協助，預計今年5月施作完成，並配合橋下景觀工程施作，於台中鐵路高架化第二階段及捷運通車時啟用。

台北市長柯文哲今(25)日在台中市長林佳龍接待下，率市府局處長前往視察捷運綠線G13站與台鐵大慶車站「兩鐵連通」工程。柯文哲對台中市路網建置速度表達肯定；林佳龍感謝台北與台中「雙城合作」，以及在中央協助下，工程如期如質推展。

柯文哲對台中市路網建置的速度表達肯定，他說，「比他預期得快很多」台中市人口數已超越高雄，成為六都第二，與3年前相比，整體路網架構完成得很快，速度比他預期快很多。

林佳龍表示，台中市捷運綠線工程委由台北市捷運工程局進行，104年時副市長林陵三視察捷運綠線與台鐵捷運化轉乘方式，指示交通局評估設置站內連通道的效益及可行性，提早發現未盡完善的問題後積極解決，中央、地方並各負擔2,000萬元經費，預估為每位乘客節省轉乘時間近3分鐘；另外，捷運綠線沿線土地開發也經溝通協調後合作，可說是「雙城合作」的極佳典範，也感謝交通部鐵路改建工程局協助配合，讓相關工程順利進行。

王義川進一步說明，捷運綠線G13站與台鐵大慶車站位處南區交通樞紐，為前往台中車站、市府、七期及逢甲商圈等重要轉乘熱點，轉乘方案原無連通道設計，規劃「風雨走廊」在地面步行轉乘，北上旅客必須先步行至一樓後，再上二樓轉乘。

捷運綠線計畫整體工程進度已逾四分之三，截至今年2月，預定進度75.16%、實際進度76.12%，營運使用的18列電聯車於去年11月提前交車，在北市府捷運工程局機電系統工程處的努力下，更於今年1月進行G0站至G17站全線實車測試作業，在行車控制系統及通訊系統陸續完成安裝後，已接續進行無人駕駛測試。全線各車站並已完成主結構工程，分別進行外牆及室內裝修等作業，穩定朝107年底試運轉、109年全線通車目標邁進。