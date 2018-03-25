安心生活安定就學 狀元帽助學金助弱勢兒

（中央社記者陳朝福高雄25日電）「終於可以不用挨餓，還可以上學了。」住在高雄的小玲（化名）今天獲得狀元帽助學金濟助，她鬆了一口氣，能夠安心生活與安定就學，快樂的心情全寫在臉上。

高雄市社會局為使地處偏鄉的兒童及青少年，不至於因家庭發生驟變或經濟困境而輟學，今天頒發「草地狀元愛在春季」助學金，協助99戶、137名弱勢家庭子女。

就讀國中的小玲（化名）也獲頒助學金，心情十分高興，除了不再挨餓，還可以安心去上學；她來自一個有4名子女的弱勢家庭，小小年紀要上學，還要幫忙照顧幼小的弟妹。