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中央社

安心生活安定就學 狀元帽助學金助弱勢兒

中央社2018/03/25 17:38
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄25日電）「終於可以不用挨餓，還可以上學了。」住在高雄的小玲（化名）今天獲得狀元帽助學金濟助，她鬆了一口氣，能夠安心生活與安定就學，快樂的心情全寫在臉上。

高雄市社會局為使地處偏鄉的兒童及青少年，不至於因家庭發生驟變或經濟困境而輟學，今天頒發「草地狀元愛在春季」助學金，協助99戶、137名弱勢家庭子女。

就讀國中的小玲（化名）也獲頒助學金，心情十分高興，除了不再挨餓，還可以安心去上學；她來自一個有4名子女的弱勢家庭，小小年紀要上學，還要幫忙照顧幼小的弟妹。

小玲的父親酗酒、不事生產，全家依賴年邁的祖母及母親打零工維生，經常無法付出孩子的學費，小玲除了要照顧幼小弟妹，還要找時間去麵攤洗碗賺取弟弟的奶粉錢，晚上則要協助餵食身障的爺爺。

高雄市社會局將小玲一家的狀況轉介狀元帽助學金方案後，讓小玲家就學中的3姐妹可安心上學，贊助單位也常關心小玲姐妹身心發展及提供食物券等，並協助她父親就業。

小玲說，自己會全心全力用功讀書，總有一天要效法幫助過她的人，一樣去幫助無力就學的孩子。

高雄市社會局長姚雨靜表示，狀元帽聯合助學金自民國105年開辦，共造福271個家庭、535名學子，贊助單位也從12個增至33個，期許有更多民間資源挹注，造福更多弱勢家庭。（編輯：施燕飛/李亨山）1070325

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