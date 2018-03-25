羅耀拉大學扮灰姑娘 NCAA爆冷晉四強

（中央社25日綜合外電報導）芝加哥羅耀拉大學今天在美國大學（NCAA）男籃錦標賽八強戰中以78比62大勝堪薩斯州大，以灰姑娘之姿終結校史上長達55年的等待，率先打進最後四強。

密西根大學在另一場8強賽以58比54險勝佛羅里達州大，也躋身四強。

羅耀拉和密西根將在四強戰碰頭，最後四強的另外兩個名額，將由明天杜克對堪薩斯、維拉諾瓦對德州理工兩戰決定。

排名第11種子的羅耀拉大學，追平NCAA史上打進四強的最低順位種子紀錄，過去晉級四強的第11種子包括1986年的路易斯安那州大、2006年的喬治梅森大學和2011年的維吉尼亞聯邦大學（VCU）。