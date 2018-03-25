四周跳之王陳巍 稱霸世界花滑錦標賽

陳巍原是平昌冬奧奪牌熱門選手之一，不料卻在男子單人滑短曲項目比賽失誤連連，排名掉到第17，最終憑著在男子單人滑長曲項目表現令人驚豔，名次升至第5。

法新社和英國「衛報」（Guardian）報導，18歲的陳巍來自鹽湖城（Salt Lake City），他在南韓平昌冬季奧運出現嚴重失誤，無緣奪牌，這回一雪前恥，以近50分的差距領先分數最接近的對手、日本好手宇野昌磨（Shoma Uno）。

（中央社米蘭24日綜合外電報導）美國華裔花式滑冰明星選手、「四周跳之王」陳巍（Nathan Chen）今天以破紀錄的6個四周跳，首度在世界花式滑冰錦標賽封王，成為2009年以來首位贏得男子組冠軍的美國選手。

他說：「我從奧運學到很多，除了男子單人滑長曲項目，其他表現都不如自己預期。」

「我真的很高興世界花式滑冰錦標賽緊接在奧運之後登場，給了我這個機會，以一個比較好的成績結束這個賽季。」

「奧運是不同層次的賽事，參加奧運的經驗，給了我很多幫助。」

陳巍這次選用知名作曲家克里斯多夫高登（Christopher Gordon）的「末代舞者」（Mao's LastDancer）作為比賽曲目，在長曲項目拿下個人最佳成績219.46分，總分高達321.40分。

陳巍也在長曲項目完成破紀錄的6個四周跳，重現他在奧運的精采表現。

他說：「美夢成真了，這是我在滑冰生涯中最想完成的事情，我很高興我做到了。」

繼雷沙切克（Evan Lysacek）2009年稱霸世界花式滑冰錦標賽後，陳巍是第一位奪下金牌的美國選手。

奧運銀牌得主宇野昌磨儘管因踝傷所苦，在長曲決賽摔倒3次，仍以273.77分奪下銀牌。

宇野昌磨說：「不到最後絕不放棄，而我獲得的獎勵就是這面獎牌。」

兩度摔倒的俄羅斯選手科爾亞達（MikhailKolyada）則以272.32分摘下銅牌。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070325