籃板后連3年當老三 林蝶107學年想打冠軍賽

（中央社記者龍柏安台北25日電）世新大學新鮮人林蝶今天攻下全隊最高的17分、21籃板，助球隊在106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽季軍戰，以71比62扳倒佛光大學，拿下季軍。

林蝶高中時就讀滬江高中，生涯3年HBL除高一時拿下第5，高二、高三都是季軍收場，沒想到升上了大學，還是無法擺脫老三的命運，她自己都納悶「怎麼每次都是第三」，不過她也撂下豪語：「明年我想打進冠軍賽。」

林蝶高中3年囊括了2次聯盟籃板后，今天她在季軍戰拉下本季單場最多的21個籃板，再次擦亮昔日「籃板后」的招牌，對此她坦言：「現在我是學妹，心態上沒什麼壓力，反正球來了就抓。」