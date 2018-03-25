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中央社

籃板后連3年當老三 林蝶107學年想打冠軍賽

中央社2018/03/25 17:19
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北25日電）世新大學新鮮人林蝶今天攻下全隊最高的17分、21籃板，助球隊在106學年度UBA富邦人壽大專籃球聯賽季軍戰，以71比62扳倒佛光大學，拿下季軍。

林蝶高中時就讀滬江高中，生涯3年HBL除高一時拿下第5，高二、高三都是季軍收場，沒想到升上了大學，還是無法擺脫老三的命運，她自己都納悶「怎麼每次都是第三」，不過她也撂下豪語：「明年我想打進冠軍賽。」

林蝶高中3年囊括了2次聯盟籃板后，今天她在季軍戰拉下本季單場最多的21個籃板，再次擦亮昔日「籃板后」的招牌，對此她坦言：「現在我是學妹，心態上沒什麼壓力，反正球來了就抓。」

為激發球員拚戰鬥志，世新大學教頭何正峰在今年4強開打前祭出「賞金制」，希望激發球員拚戰鬥志，只要季軍戰每名球員的攻守有任何紀錄進帳，他就自掏腰包發200元獎金，而且還是採累加制，甚至還有針對林蝶的特殊條款，若她能獲得新人后頭銜，何正峰將再發1萬元獎勵金鼓勵。

林蝶強調，就算教練不發獎金，她們上了球場依舊會拚盡全力，至於新人后她沒多想，不過她也承認，1萬元獎金的確很吸引人，她說：「如果我真的拿到獎金，我想會用來請隊友一起吃飯吧。」（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070325

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