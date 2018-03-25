吳明鴻一軍初先發 對王柏融策略保密

沒有二軍出賽紀錄，吳明鴻職棒生涯初登場就是在一軍扛先發捕手，今天與先發投手艾迪頓搭擋，吳明鴻表示，基本上對球隊投手群有一定的熟悉度，就算官辦熱身賽沒有搭配過，在牛棚或者場邊也都會搭配、討論。

吳明鴻去年中職選秀被兄弟隊選進，先去國訓隊服役，今年初退伍後才向球隊報到，教練團十分看好他的潛力，也對他春訓表現滿意，官辦熱身賽讓他有不少出賽機會，開季直接從一軍出發。

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）中職中信兄弟隊新秀吳明鴻首度在職棒正式亮相，今天就扛先發捕手迎戰Lamigo桃猿隊；首場先發要碰上大學學長強打者王柏融，問起有沒有對戰策略，吳明鴻笑說是秘密。

吳明鴻坦言沒有想過可以這麼快有一軍先發的機會，今天到球場看到先發打序才知道，「懷抱感恩的心，很期待今天的比賽，也希望能夠有好的結果」，對自己的守備有信心，第一年目標健康在一軍打完整季。

吳明鴻畢業於文化大學，在文化棒球隊期間也有碰到學長朱育賢、王柏融，兩人目前都效力桃猿隊，以前是大學隊隊友，現在職棒場上成敵人，對付兩名熟悉的強打者有沒有什麼特別策略，吳明鴻笑說：「不能透露」。

桃猿隊昨天派出19歲新秀捕手廖健富扛先發，改寫中職開幕戰最年輕先發球員紀錄，今天兄弟隊也由新秀捕手吳明鴻扛先發，會不會擔心被拿來比較，吳明鴻表示不會多想，「上場就是做好自己的工作，希望能在場上穩定發揮」。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070325