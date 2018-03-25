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中央社

陳慧翎拍你的孩子 暗黑搭科幻手法談教育

中央社2018/03/25 16:47
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者蕭惠敏、唐聲揚台北25日電）公視教育主題戲劇「你的孩子不是你的孩子」以英美戲劇形式，編撰5個獨立故事共10集電視劇，勇於挑戰科技帶給現代人的愉悅與不安，運用暗黑手法表現教育與親子議題。

「你的孩子不是你的孩子」系列靈感來自於作家吳曉樂同名書籍。導演陳慧翎表示，4年前她當了母親，因緣際會下閱讀此書，對於書中扭曲的親子關係以及追求成功教育體制十分有感。

陳慧翎秉持著忠於原作精神，一度將自己創作的劇本打掉重練，最終得以將微科幻類型的成品呈現在觀眾面前。

由王淨、尹馨、魏如萱領銜主演的第一部曲「茉莉的最後一天」，單元描述高材生茉莉（王淨飾演）為符合母親（尹馨飾演）期待，不斷壓抑自己的情緒，進而求助心理醫生（魏如萱飾演）的故事。

身為歌手的魏如萱，此次除了參與戲劇演出，也親自操刀製作與演唱主題曲Don't cry don't cry。

陳慧翎坦言，自己首度拍攝科幻類型戲劇，加上暗黑教育主題對大眾來說頗具敏感性，例如體罰、家暴、憂鬱、升學壓力，直呼在台灣只有公視有勇氣嘗試拍攝。

她進一步提到，不忌諱作品風格晦暗，雖然成品可能導致觀看者情緒低落，但書本和戲劇中的事實呈現，也呼應扭曲的親情確實在現實生活中存在。

「你的孩子不是你的孩子」7月7日起於公視首播，以魔幻強烈的視覺風格包裝5個獨立故事，打造台灣少見的獨立影集。（編輯：陳清芳）1070325

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