NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈和安苡愛沒發展　小鐘：因為我沒狗劉家昌看淡生死　不立遺囑家產全捐理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

第58屆亞太影展 確定台灣主辦

中央社2018/03/25 16:16
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中25日電）亞洲太平洋電影製片人聯盟今天在台中市召開理事高峰會，會中決議今年（第58屆）亞太影展將由台灣承辦，並邀請資深導演李祐寧擔任影展主席。

亞洲太平洋電影製片人聯盟（ Federation ofMotion Picture Producers in Asia-Pacific ,簡稱FPA）今天在台中日月千禧酒店舉辦國際理事高峰會，由各國代表理事出席，正式宣告第58屆亞太影展將由台灣承辦，並一致推崇由台灣資深電影導演李祐寧擔任影展主席、新銳導演洪馬克擔任執行長。

李祐寧會後受訪表示，今天的亞太聯盟理事會議歷經3.5小時的討論，做成多項決議，最重要的就是今年亞太影展在台灣舉行，由他擔任亞太影展主席，因為自己是台灣資深電影導演，義不容辭，希望能邀請亞太各國優秀的電影來台參展。

李祐寧指出，電影面向很多，行銷也很重要，電影拍出來要推到國際上，影展就是一個重要管道，影展也可以交流電影人拍片技術，在會議中，看到兩代電影人不但有經驗交流，而且有一種新的傳承在發酵，他覺得很好。

對於亞太影展的舉辦權鬧雙胞一事，洪馬克表示，亞太影展是歷史悠久的影展，有很多東西需要討論，今天針對制度及身分重新調整，亞太影展一直以來都是秘書長制，是由秘書長帶領所有會員開會，最後由所有會員共同投票決定相關討論事項。

針對之前的一些爭議，洪馬克說，今天就是把身分重新釐清，讓大家知道真相是什麼，而最後的決議就是亞太聯盟理事會正式授權台灣舉辦亞太影展；至於在哪個縣市舉辦，目前還在接洽中。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070325

菲度棕枝主日 聖週揭開序幕蔡英文鼓勵新住民參與政治 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan