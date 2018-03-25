雙城故事取景舊金山名勝 引當地媒體注意

（中央社記者江佩凌台北25日電）導演葉天倫執導的「雙城故事」在舊金山拍攝近一個月，取景地包含舊金山金門大橋等知名景點，台美兩地工作人員加總近60人，當中還有女性攝影師，引起當地媒體和製作組注意。
製作公司青睞影視今發布新聞稿指出，「雙城故事」在舊金山拍攝足跡拓遍舊金山各個主要景點，包含金門大橋、六姊妹維多利亞式住宅、納帕酒莊、七號碼頭、嬉皮街、卡斯楚街等，還吸引當地新聞台KTSF注意。
KTSF台表示，很難得有台灣劇組來舊金山灣區拍攝，對當地觀眾而言倍感親切，因此除專訪導演外，更安排劇中主角陳怡蓉、黃柏鈞、溫昇豪、曾珮瑜等演員的專訪；此外，KTSF台更積極洽詢「雙城故事」版權，盼該劇有機會在舊金山播放。
葉天倫說，這次有幸接受KTSF專訪，除了讓執導戲劇「雙城故事」更添國際能見度外，也讓台灣戲劇躍上國際舞台。
葉天倫更提到，「雙城故事」劇組包含多名女性工作人員，當地製作組看到台灣劇組起用女性攝影師，加上劇情是描述女性追愛及尋根的故事，對於性別平權上的重視表示讚揚。
除KTSF台外，葉天倫日前也接受當地廣播節目訪問，過程中透露需要臨演的訊息，沒想到拍攝隔天就有數十人在拍攝場地報名臨演；另外，劇組拍攝過程吸引不少路人圍觀，紛紛詢問是哪一部電影，工作人員都很驕傲地表示：「我們是來自台灣的『雙城故事』劇組。」
製作公司表示，陳怡蓉月初抵舊金山時，恰巧遇到舊金山灣區傾盆大雨，一天降雨量超過了2月整月降雨量的總和，氣溫又降至攝氏10度以下低溫，只好全身貼滿暖暖包禦寒；溫昇豪則是趁拍攝空檔，訪在舊金山友人外，更大啖當地著名美食。
「雙城故事」是Netflix支持的首部台灣原創影集，預計今年年中透過Netflix在全球190個國家同步播出。（編輯：張芷瑄／黃于）1070325