雙城故事取景舊金山名勝 引當地媒體注意

（中央社記者江佩凌台北25日電）導演葉天倫執導的「雙城故事」在舊金山拍攝近一個月，取景地包含舊金山金門大橋等知名景點，台美兩地工作人員加總近60人，當中還有女性攝影師，引起當地媒體和製作組注意。

製作公司青睞影視今發布新聞稿指出，「雙城故事」在舊金山拍攝足跡拓遍舊金山各個主要景點，包含金門大橋、六姊妹維多利亞式住宅、納帕酒莊、七號碼頭、嬉皮街、卡斯楚街等，還吸引當地新聞台KTSF注意。

KTSF台表示，很難得有台灣劇組來舊金山灣區拍攝，對當地觀眾而言倍感親切，因此除專訪導演外，更安排劇中主角陳怡蓉、黃柏鈞、溫昇豪、曾珮瑜等演員的專訪；此外，KTSF台更積極洽詢「雙城故事」版權，盼該劇有機會在舊金山播放。