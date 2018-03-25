白玫瑰運動再起 赴司法院遞交陳情書

白玫瑰社會關懷協會表示，這場活動的主要陳情訴求有三點，包括法官的養成不應該是毫無社會經驗的人來自由心證，因此初任法官任用進場必須具有五年律師經驗，並且律師訴訟專責法規案件至少80%以上。

由白玫瑰社會關懷協會所發起的「0325白玫瑰運動五起－正義的天秤，不容傾斜，還我專區，拒絕恐龍法官」活動，今天號召民眾在下午3時一同到司法院前抗議。

（中央社記者王揚宇台北25日電）白玫瑰社會關懷協會不滿前法官陳鴻斌改判等案結果，今號召民眾到司法院門口表達訴求及抗議，遞交陳情書；司法院行懲廳副廳長蔡惠如出面收下陳情書，活動平和落幕。

其次就是法官任命改為任期制，一期為六年，不適任的法官應該有退場機制；高再犯性侵累犯不應該為法官個人的想法而被放出來，釋憲結果還沒出來，不該用釋憲的藉口，駁回檢察官提出的高再犯性侵累犯刑後強制治療申請。

白玫瑰社會關懷協會理事長梁毓芳今天遞交陳情書，司法院則由行政訴訟及懲戒廳副廳長蔡惠如出面接下陳情書；活動約在下午4時結束，和平落幕。

司法院下午5時發布新聞稿回應，除了感謝白玫瑰社會關懷協會長期對司法及婦幼議題的關心外，也說明在職務法庭法制面改革上，將研修改為二審制，以及研修相關法規，讓第一審職務法庭成員包含法官以外人員，在性別議題案件的成員組成合乎一定性別比例。

司法院表示，在強化法官性別平等意識部分，將增訂法官在職進修課程中，必須有一定時數的性平課程；持續開設相關課程，落實性平三法的宣導。

司法院指出，有關法官任期及晉用管道問題，限制法官任期六年部分與憲法第81條「法官為終身職」的規定不合，但未來如果有修憲機會，仍有討論空間；至於法官應有五年律師經驗部分，與司法院規劃由資深績優律師轉任法官的目標一致。

新聞稿也提到，有關法院就性侵害犯罪行為人刑後強制治療案件聲請釋憲問題，目前與檢察官就性侵加害人強制治療有關，聲請釋憲的有兩案，受理的法院僅裁定停止訴訟程序，而未予以駁回，而這兩案正由大法官依序審理中，如有相關結果將即時對外公布。

司法院說，刑後強制治療的定位等問題，涉及性侵害犯罪防治法的修法，主管機關衛生福利部若有修法建議，司法院會配合提供意見，以完備法制。

前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控對助理有異常互動，監察院在民國104年10月通過陳鴻斌的彈劾案，送交職務法庭決定。

職務法庭審理後，在105年10月判決陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外的其他職務。陳鴻斌提起再審之訴成功，職務法庭在3月8日婦女節當天將原判決廢棄，改成罰款新台幣216萬多元。（編輯：李亨山）1070325