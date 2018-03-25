NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈和安苡愛沒發展　小鐘：因為我沒狗劉家昌看淡生死　不立遺囑家產全捐理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陸商務部長：不會在大棒壓力下被動開放

中央社2018/03/25 17:51
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者陳家倫上海25日電）中國商務部今天表示，中國商務部部長鍾山應約會見美國前財長鮑爾森並指出，中國的開放是自主開放，不會在別國揮舞「大棒」壓力下被動開放；他並重申，中國不怕貿易戰。

商務部新聞辦公室官方微信公眾號「商務微新聞」今天下午指出，鍾山應約會見美國鮑爾森基金會（Paulson Institute）主席、前財長鮑爾森（HenryPaulson），鍾山就中美經貿關係和中國對外開放闡明三點立場。

他提到，首先，要認識到中美經貿關係的重要性。經貿關係是中美關係的壓艙石和推進器。如果兩國在經貿領域保持合作的態勢，對兩國和世界各國人民都將帶來福祉。

第二，中國將毫不動搖地堅持改革開放。中國開放的大門只會越開越大。這將給美國和世界帶來更多發展機遇。中國的開放是自主開放，不會在別國揮舞「大棒」壓力下被動開放。

第三，合作是中美兩國唯一正確的選擇。中美雙向貿易和投資能達到今天的規模，證明兩國對話合作是有效的。中國不願意打貿易戰，貿易戰沒有贏家。但中國也不怕貿易戰。

鍾山指出，中國剛剛結束重要的政治議程。中國國家主席習近平對中美關係高度重視，鮑爾森是中美戰略經濟對話的創立者之一，也是中美經貿合作的推動者，對中美經貿關係有深刻理解，可以為發展和深化雙邊經貿合作發揮積極影響力。

根據「商務微新聞」，鮑爾森贊同鍾山所提的三點意見。他表示，如果雙方在經貿領域出現問題，在其他領域只會更加麻煩。美國工商界是支持美中關係發展的重要力量，不希望美中發生貿易戰。（編輯：林克倫）1070325

白玫瑰運動再起 赴司法院...呂秀蓮：胡錦濤文膽安排柯文...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan