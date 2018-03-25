陸商務部長：不會在大棒壓力下被動開放

他提到，首先，要認識到中美經貿關係的重要性。經貿關係是中美關係的壓艙石和推進器。如果兩國在經貿領域保持合作的態勢，對兩國和世界各國人民都將帶來福祉。

（中央社記者陳家倫上海25日電）中國商務部今天表示，中國商務部部長鍾山應約會見美國前財長鮑爾森並指出，中國的開放是自主開放，不會在別國揮舞「大棒」壓力下被動開放；他並重申，中國不怕貿易戰。

第二，中國將毫不動搖地堅持改革開放。中國開放的大門只會越開越大。這將給美國和世界帶來更多發展機遇。中國的開放是自主開放，不會在別國揮舞「大棒」壓力下被動開放。

第三，合作是中美兩國唯一正確的選擇。中美雙向貿易和投資能達到今天的規模，證明兩國對話合作是有效的。中國不願意打貿易戰，貿易戰沒有贏家。但中國也不怕貿易戰。

鍾山指出，中國剛剛結束重要的政治議程。中國國家主席習近平對中美關係高度重視，鮑爾森是中美戰略經濟對話的創立者之一，也是中美經貿合作的推動者，對中美經貿關係有深刻理解，可以為發展和深化雙邊經貿合作發揮積極影響力。

根據「商務微新聞」，鮑爾森贊同鍾山所提的三點意見。他表示，如果雙方在經貿領域出現問題，在其他領域只會更加麻煩。美國工商界是支持美中關係發展的重要力量，不希望美中發生貿易戰。（編輯：林克倫）1070325