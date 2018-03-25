嘉義政壇和與戰　「嘉義王」陳明文袖裡定乾坤

縱觀過往嘉義政治史記，英雄總在浪濤中逐步逝去；曾經活躍於嘉義政壇者，往往不難發現，嘉義縣的政治資源無不掌握於當權縣長一人手中，也就是只要是嘉義縣長就一定能夠掌握住嘉義縣的所有資源與操控政治生態，但這個藩籬，如今已在「嘉義王」陳明文的時代明顯不復存在，即使陳明文不當嘉義縣長已近8年，但嘉義政壇仍在他的五行山中。

陳明文23歲大學剛畢業，即在派系支持下當選嘉義縣議員，27歲就意氣風發的取得嘉義縣議會議長，是台灣政治史上全國最年輕的議長，而後一路平步青雲，省議員、立法委員，及至嘉義縣長，再任立法委員，戰無不勝、攻無不克，勢如破竹的在第二任縣長連任，根本幾乎連山、海區的競選總部都是「形式」成立而已，「嘉義王」之稱已經不逕而走。