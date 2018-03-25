影／雲林龍舟賽舵手訓練　李進勇擔任鼓手激勵士氣

李進勇表示，端午節是台灣重要的節慶，雲林縣今年舉行首屆的龍舟競賽，希望與縣民們一起歡慶端午，而此次活動特別選在全國最美滯洪池的椬梧滯洪池，就是期待藉此進行城市行銷將這個海角秘境推薦給全台民眾，龍舟賽報名從即日起到4月13日止，歡迎全台的龍舟好手們6月16至18日齊聚雲林口湖較勁。

第一屆雲林龍舟賽將於6月16至18日在口湖宜梧滯洪池熱鬧登場，縣府特別於本周末(24、25日)於競賽場地展開為期兩天的「舵手研習訓練」，縣長李進勇今(25)日特別到研習現場為教練及學員們加油打氣，更親自登上龍舟擔任鼓手，盼以行動支持即將到來的龍舟比賽。

▲雲林龍舟賽舵手訓練，李縣長擔任鼓手激勵士氣。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)

李進勇表示，龍舟划行除了有鼓手與槳手外，舵手更是關鍵角色，舵手們要能使龍舟在行進間保持平穩，並控制船身保持穩定、減少阻力，還要與槳手密切配合控制行舟方向，因此，今日特別舉辦「舵手研習訓練」，除了展現縣府積極籌備的決心外，更表達出對於首屆龍舟比賽的重視。

口湖鄉長林哲凌則說，雲林第一屆的龍舟賽能夠在口湖舉辦是口湖鄉的光榮，今日梧南社區發展協會理事長李建宏也帶領20位社區伙伴到場參加，展現在地民眾對於賽事的支持。

▲參訓學員們表現出勢在必得的決心。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)

此次研習，縣府特別聘請明道大學休閒保健系助理教授葉為谷擔任講師，葉教授同時也是此次雲林龍舟賽的裁判長，更是國內龍舟賽的選手及裁判，曾在2003年亞洲盃龍舟錦標賽榮獲第三名；另外由雲林縣龍舟賽特聘顧問林子筠老師指導的雲科大游泳隊與潛水隊共計19名同學，則擔任研習槳手；台中市水上救生教練協會理事長張澤煌也帶領夥伴到場協助研習進行。

此次參與研習的舵手，若通過術科測試，將安排從6月2日到15日龍舟賽試划練習期間，與報名龍舟賽的參賽隊伍搭配訓練、培養默契。



雲林縣107年龍舟錦標賽競賽即日起至4月13日為止受理報名，最高優勝獎金5萬元，共分為首長議員的表演組、教職員男女混合組、公開男子組、機關男女混合組的大型龍舟競賽，以及公開女子組、高中職學生男生、高中職學生女生、國中學生男子、國中學生女子的小型龍舟競賽，共9種組別，有興趣的民眾歡迎至縣府官網參閱報名簡章。

▲第一屆雲林龍舟賽將於6月16至18日在口湖宜梧滯洪池熱鬧登場。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.25)