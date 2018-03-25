〈Q2投資看這裡〉歷年Q2十大強勢市場 三大新興市

震盪的第一季即將進入尾聲，第二季向來為全球市場淡季，不過，法人表示，在這波多頭行情加持下，國際市場有機會展開淡季不淡的走勢。觀察歷年第二季強勢市場，幾乎全數集中在新興股市，包括亞洲的菲律賓、雙印、越南，拉美的阿根廷，歐非中東的匈牙利、土耳其等，皆榜上有名。

根據 Bloomberg 統計顯示，自 2010 年以來，第二季強勢市場以巴基斯坦、斯里蘭卡、菲律賓等三大市場居全球前三強，近 8 年平均漲幅分別為 6.46%、5.15%、3.25%，且市場的勝率都高達 75%；另外印度、阿根廷、越南、匈牙利等股市，歷年第二季亦有 1% 至 3% 的表現，在多頭趨勢不變的環境下，預期今年第二季股市走勢也有漲升契機可期。