呂秀蓮：胡錦濤文膽安排柯文哲參觀毛澤東故居

此外，呂秀蓮表示，民進黨中執會數月前決定雙北較特殊不需初選，由黨主席徵召，雙北要到5月才會決定。但她認為「越晚越好」，前一次台北市長選舉一直到6月才決定，如果黨中央決定5月就5月，若再延後，她也不會反對，因為中間情勢一直在變。

（中央社記者呂欣憓台北25日電）前副總統呂秀蓮今天表示，她4年前曾和尚未擔任台北市長的柯文哲吃飯，，柯文哲透露曾在胡錦濤對台統戰文膽安排下，到延安參觀毛澤東故居。

呂秀蓮表示，台北市就是山海關，大家要想什麼人來守山海關比較放心，台北是個門面，一定要和國際接軌，台北市長可以和很多國家首都建交，且台北很重要是金融產業，國際化做得好，可以吸引外資外商，

呂秀蓮說，她比誰都更早知道柯文哲，4年前很多人說要選，包括顧立雄、周柏雅等人。市長就一個，幹嘛那麼多人選？既然大家都是好朋友就請大家吃飯，當時柯文哲和夫人一起來，一場飯吃下來2/3時間都是柯文哲在講，「他講話都在講他在中國大陸事情很風光很得意」，她對柯文哲開始有了解，是因為那餐飯講了很多事情。

呂秀蓮說，柯文哲後來公開講，去延安看毛澤東故居，她問柯文哲去延安怎麼去？柯文哲是說是一個教授特別安排，呂秀蓮說，那個人就是中國前國家主席胡錦濤時代對台統戰的文膽，這人親自接待柯文哲到延安。

至於呂秀蓮聲稱手上有批柯文哲的資料是否和柯文哲去大陸有關？呂秀蓮沒有正面回答，只表示那是她到國外親自拿到的資料，是正大光明的資料，「柯文哲心裡有數，最好他正面承認，是跟一個人的人格有關的資料。」

呂秀蓮也批評現在黨內初選機制透過全民調完全不可靠，這次亂象很多，不如就開放，讓民進黨參選人去跑，最後要決定的日期是10月24日，何必讓政黨那麼早決定。（編輯：李淑華）1070325