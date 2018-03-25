推動槍枝管制 佛州高中生登上TIME封面

「今日美國報」（USA Today）報導，最新一期時代雜誌（TIME）以佛州道格拉斯中學（MarjoryStoneman Douglas High School）5名學生為封面人物，他們分別是柯林（Jaclyn Corin）、龔薩雷茲（EmmaGonzalez）、霍格（David Hogg）卡斯基（CameronKasky）和溫德（Alex Wind）。他們站著擺出反抗的姿勢，斗大的標題寫著「夠了」（ENOUGH）。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國今天出現數十年來規模最大的槍枝管制示威，幕後推手正是上個月爆發校園槍擊案的佛州高中倖存學生，同學們的勇氣和努力讓他們成為時代（TIME）雜誌的封面故事。

時代雜誌在封面故事中說，表面上看起來，他們和昔日充滿理想、志在改變世界，卻發現事情並不那麼容易的年輕世代，並無太大的不同。

然而，過去一個月中，這些學生已成為近20年最強有力槍枝管制改革草根運動的核心人物。

對於全美許多人來說，大規模槍擊案一再發生，麻木和沮喪之餘不禁要問，這群小朋友真的能夠辦到嗎？

這群學生面對的是一場硬仗。全美槍枝超過3億支，主張擁槍權的團體過去20年來已成功擊退多數槍枝管制的努力。

觀察家懷疑，由這群學生帶動的這一波槍枝管制運動，會不會比2000年「百萬媽媽大遊行」（MillionMom March）更為成功。

當年「百萬媽媽大遊行」吸引高達75萬人參加，成為歷來規模最大的槍枝管制示威活動，但並未成功轉化成為一項成功的槍枝管制運動，反而預示了憲法第二修正案保障擁槍權驟然擴張期的來臨。（譯者：嚴思祺/核稿：陳政一）1070325