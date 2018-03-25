雲林社工日　13名專業服務社工獲表揚

丁彥哲表示，台灣於民國86年制定「社會工作師法」，目的在於提昇社工專業角色地位；由於社會變遷快速，社會問題層出不窮亦更形複雜，社工人員運用社會工作專業連結資源及與網絡單位合作，提供受暴被害人、弱勢家庭、身心障礙者、新住民、老人及兒少婦女等社會福利服務及諮詢，但社工朋友很少有時間及心思來照顧自己，為此縣政府特別開辦「社工心理諮商方案」開放給全縣的社工伙伴共同使用，藉由心理諮商師的協助，能夠讓大家更有能量來照顧自己及照顧別人。

迎接一年一度的社工日，雲林縣府25日上午在三好國際酒店舉行107年度優秀社會工作人員表揚活動，副縣長丁彥哲肯定全縣社工人員的專業服務及辛勞付出，並表揚資深社工、服務績優及熱心服務獎等13名人員，同時也邀請全縣社工朋友們共度溫暖感性的「社工日」。

丁彥哲亦指出，隨著社會問題複雜化及福利需求的多元化，使社工的工作量加倍負擔，為解決人力不足的問題，縣府目前除了積極增編社會工作人力員額外，並且積極爭取中央各項社工人力補助經費；另因社工人員的工作性質具有一定程度之風險，故制定本縣社工人員執業安全計畫，如104年10月開辦1,000-2,000元不等之工作風險補助費、持續提供社工人員繼續教育及在職訓練等專業訓練、建構社工人員執業之友善環境，以及制定本縣社工人員執業安全處理通報流程等，以期在制度面、專業面及實質面支持社工朋友，作為社工夥伴精神與實質上的後盾，亦呼籲社會大眾體恤社工、肯定社工及尊重社工。

社會處長徐忠徹指出，本年度所表揚的優秀社工，是經全縣聘有專業社工人員的單位及民間團體所推薦，再由社工專業領域學者專家審查後產生，今年受表揚社工計有13位，資深敬業類：林香伶及黃淨喻；服務績優類：林立捷、張倩瑜、廖珮秀、林義傑、梁笑玉、吳惠媛、張益寶、許黃芬蘭、王詩涵及陳秋鳳，以及熱心服務類：曾茹瑩。

▲107年度優秀社會工作人員表揚活動。（圖／雲林縣政府提供 , 2018.03.25)

「資深敬業類」有2位，其服務年資都超過10年，最資深者為年資24年的雲林家扶中心社工督導林香伶，自83年秉持著專業服務之熱忱積極投入服務經濟弱勢家庭、兒童少年保護等工作，數年來如同超商24小時全天候待命，藉由服務經驗協助家扶中心希望學園之成立，致力於青少年保護工作，其精神著實令人敬佩。

「服務績優類」有10位，這10位社工夥伴，皆是在社會工作中各服務領域的佼佼者，對於助人工作皆有卓越服務，其中雲萱基金會社工員梁笑玉為土身土長的香港人，於香港有近9年的社工經歷，因結婚來到台灣，懷著初衷持續於社工界服務，從事監護權及收出養訪視調查工作已7年，秉持客觀角度以兒少最佳利益為出發點，其精神值得學習。

「熱心服務類」有1位，受獎人員是社會福利服務團體重要的生活輔導員，盼藉由此表揚活動肯定社工們對於雲林縣社會福利工作的貢獻與付出。今年度除了13名社工獲獎外，社會處社工督導許翠雯更榮獲全國社會工作專業人員「服務績優類」獎項，將於4月2日接受衛生福利部表揚。