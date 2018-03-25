讓老屋回春 高市補助修繕最多百萬

只要是民國60年以前興建完成，具有歷史、文化、藝術價值的私有建物，在4月30日前申請，有機會獲得建物修繕補助，如果是室內裝修部分要在6月底前申請，兩項最多可獲得95萬元補助，如果再併同營運計畫，可再獲最多12萬元補助款。

都發局總工程司郭進宗今天告訴中央社記者，由於特色老屋的經營帶動社區再生，所以都發局和文化局合作推出整合型老屋補助計畫。

高市府都發局自104年開始推動老屋保存計畫，已完成11間老屋修繕，並補助鼓勵6間修繕後的老屋營運。

（中央社記者王淑芬高雄25日電）想要保存並修繕特色老屋嗎，高雄市專案提供民國60年以前興建，具歷史、文化價值的私有建物，4月底前申請最多可獲百萬元補助，如果結合培力再生計畫，最多可再獲總額一半補助。

想要讓老屋回春，都發局呼籲屋主把握6月底的申請時限。

高雄市至底有多少特色老屋？文化局文資中心主任李毓敏告訴中央社記者，清查鹽埕、鼓山區具有文化資產潛力的建築逾200棟。

她指出老街區內的建築有不少屋齡逾70年的房子，部分因為無人居住失修破損，不利文化資產保存，籲請所有權人把握補助機會。

郭進宗說，文化部還針對屋齡60年以上的建築提供結構補強及裝修，金額50%無上限的補助方案，不過提案要送文化部審查，如果屋主併同修護技術培力再生或教育推廣項目，將有機會再獲得更多的補助款。（編輯：李錫璋）1070325