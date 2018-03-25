〈名師解盤〉指數陷入10400-10937大幅震盪

分析師陳龍表示，台股雖然因為美股大跌而跟跌，不過市場上還是有強勢股，包括生技股及 IC 設計股，其中聯發科旗下的晶心科，因為智財權規模持續擴大，就讓聯發科母以子貴，生技產業也有資金進駐。

台股上周仍在觀望美國貿易戰發展，確定川普正式簽署後，也隨著國際股市同步大跌，最後單周下跌 204.37 點，周 K 線收黑中止連 2 紅。展望本周，法人表示，因為美中貿易大戰，預料指數將在 10400-10937 點之間震盪整理，其中的抗跌指標，一是高殖利率股，二則是日圓走勢，如果日圓走貶，就代表市場心態沒有那麼空了。

不過鴻海則是相對弱勢，陳龍表示，因為美中貿易戰，蘋果有可能成為最大受害廠，而鴻海身為蘋果最大代工廠，難免也會受到拖累。

財經專家陳有忠表示，其中日圓向來是國際避險貨幣，市場最愛借相對便宜日圓來進行避險，等到市場就狀況的時候，日圓升值，就可以賺到匯差，因此觀察日圓的升貶，也可發現市場心態，現在日圓持續升值，代表借出的日圓持續匯回日圓，表示市場心態還是偏空，等到日圓回貶了，就能看出市場心態已經沒有那麼空了。

分析師林隆炫表示，台股的 10189 點剛好是轉折點，因此根據波浪理論，2 月就是轉折月，接下來的台股應該要向上反彈，再加上反彈從 10189 點的反彈幅度也超過 0.618，換言之，指數將不會破底。就目前來看，指數將在 10400-10937 點之間震盪整理，雖然區間有點大，那是因為貿易戰的因素，不然指數應該會在 10800-11000 點之間盤整。

林隆炫指出，畢竟貿易戰是現在最大隻的灰犀牛，如果大家都能克制的話，也就是美中兩國在川普設定的 60 天斡旋期有好的溝通，則台股有機會守住月線，反之如果不順利，台股也還有三道防線，首先是年線，第二條則是從 10225 點到 10257 點以及 10332 點的延伸出來的長期上升趨勢線，這樣推算也大約在 10400 點附近有撐，第三條則是近期台股的頸線，大約在 10800-10900 點之間。

儘管台股短期恐有震盪，不過如果投資人如果仍看好後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如臺股指麥證 78 購 01(072277-TW)、臺股指凱基 79 購 06(075747-TW)、臺股指元大 79 購 20(075747-TW) 等。