庫克肯定中國科技能力 呼籲貿易戰冷靜

（中央社北京25日綜合外電報導）蘋果公司執行長庫克今天對於中國從單純的世界工廠迅速升級給予肯定，他並強調中國的科技能力越來越高超。對於美國和中國間劍拔弩張的貿易戰，庫克則期盼各方冷靜。

彭博報導，庫克（Tim Cook）在北京舉行的中國發展高層論壇上表示，在中國有多達200萬個蘋果（AppleInc.）app可供下載，他們的開發人員如今收入和app下載次數已超過任何其他單一國家。庫克指出，這凸顯行動產業的創新程度。

庫克說：「全球正目睹中國啟動研發的非凡能力。中國不再只是製造物品，他們夢想事物。許多年前，中國以能有驚人的產品製造規模吸引國外企業；今日中國不僅製造品質突出，也比以往更加以主動創新而聞名。」