國民黨新北市長電視辯論 侯友宜確定缺席

（中央社記者王鴻國新北25日電）電子媒體26日首次舉辦國民黨新北市長黨內初選電視辯論會，周錫瑋及金介壽都會參加，並呼籲侯友宜參與，侯友宜雖未親自回應，他的競選幕僚已確認侯友宜不會出席這場辯論會。

侯友宜幕僚指出，電視公司當初提案時，競選辦公室就未接受，也未參與相關協調，因此，明天不會出席；侯友宜競選辦公室已公布侯友宜26日公開行程，其中並未安排參加電視辯論會。

電子媒體將舉辦國民黨新北市長辯論會，除侯友宜外，前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽都表明會出席；周錫瑋受訪表示，他已準備好了，也呼籲參選同志勿避戰，「避得了一時，避不了整個選舉」。