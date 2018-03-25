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新北市美術家雙年展 4百創作傳承意味濃

中央社2018/03/25 18:36
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北25日電）兩年舉辦一次的「新北市美術家雙年展」今天登場，現場匯集老、中、青三代藝術家近200人，展出10大類共400件作品，不僅傳承意味濃，也展現新北藝術家豐沛的創作能量。

「新北市美術家雙年展」今天在新北市藝文中心第一展覽室舉辦開幕茶會，新北市政府副市長呂衛青致詞表示，新北市美術家雙年展是一個藝術交流的平台，今年特別展出一幅新北市典藏的李石樵大師作品，象徵藝術的傳承。

呂衛青說，目前正如火如荼的推動新北市立美術館，建設代表一個城市的肌理，藝術則代表一個城市的氣韻，期待美術館串連藝術家、市民，共同打造文化的新故鄉，市府團隊將持續致力於藝術的推廣與扎根。

文化局表示，新北市美術家雙年展舉辦至今為第18屆，這次精選油畫、水彩、水墨、 書法、篆刻、版畫、攝影、陶藝、雕塑、複合媒材等10大藝術類別，匯集400件精彩的藝術家作品，其中包含新北市重要前輩畫家李石樵的作品，並於「新北市藝文中心」等8大藝文館舍同步展出。

文化局指出，李石樵構圖傾向理性的色、線組合，使用低明度、高彩度色彩，畫風雖多變，但不變的繪畫特質是對社會的關懷；晚期回歸至寫實風格，呈現溫暖、和諧的畫面，本次展出「玫瑰花與靜物」，即為他晚期寫實油畫經典之作。（編輯：黃于）1070325

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