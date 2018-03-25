新北市美術家雙年展 4百創作傳承意味濃

（中央社記者王鴻國新北25日電）兩年舉辦一次的「新北市美術家雙年展」今天登場，現場匯集老、中、青三代藝術家近200人，展出10大類共400件作品，不僅傳承意味濃，也展現新北藝術家豐沛的創作能量。

「新北市美術家雙年展」今天在新北市藝文中心第一展覽室舉辦開幕茶會，新北市政府副市長呂衛青致詞表示，新北市美術家雙年展是一個藝術交流的平台，今年特別展出一幅新北市典藏的李石樵大師作品，象徵藝術的傳承。

呂衛青說，目前正如火如荼的推動新北市立美術館，建設代表一個城市的肌理，藝術則代表一個城市的氣韻，期待美術館串連藝術家、市民，共同打造文化的新故鄉，市府團隊將持續致力於藝術的推廣與扎根。