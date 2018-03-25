影／花蓮警方利用地形優勢　成功逮獲運毒犯

今天清晨花蓮縣刑大隊偵一隊、港警總隊刑事偵查隊及新城分局三方合作，在蘇花公路匯德隧道內實施封路攔截圍捕，成功查獲從台北運毒南下的張姓、蔡姓2毒嫌，並從車內起出二級毒品安非它命2.4公克及二、三級混合毒品 4.3公克，全案經過詢問筆錄及採驗尿液手續後，依違反毒品危害防制條例移送2嫌法辦。

新城分局偵查隊隊長張益新表示，經過去年7月下旬在崇德管制站前設柵封路，成功逮獲北毒東運的毒犯後，今天再度成功利用隧道只進不退的特性，並調用砂石車當作阻車柵欄，再一次成功破獲運毒案件。

今天凌晨2時，員警在和平地區發現2毒駕駛之車輛經過，隨即通報在崇德區等候的大批警力準備攔截，偵一隊隨即選定蘇花公路上最長的隧道「匯德隧道」進行布崗，並將攔截點設在隧道最尾端，警方先攔下1部南下的砂石車，協助警方當作阻車柵欄，當張、蔡2毒嫌進入匯德隧道尾端時，發現前方布滿警力，心想大事不妙時，後方尾隨的警車也趕到，前後包抄，另受限於隧道內狹窄的地形，迴轉不易，最終只能遭警方揪下車，乖乖就逮。