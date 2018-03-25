林岳平轉教練沒遺憾 13年球員生涯努力過

（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中職救援王紀錄保持人統一獅隊林岳平，今年從球員身份退下成為教練，對此他認為沒有遺憾，「球員生涯13年，我很努力呈現自己的能力、貢獻給球隊」。

林岳平2005年加盟統一獅隊展開中職生涯，曾是獅隊相當倚重的投手戰力，但球員生涯並非一帆風順，2007年接受心臟手術，2009年開始專職後援，僅2010年有4場先發出賽紀錄，中職球員生涯留下33勝、43敗、129次救援成功，129次救援成功為目前中職之最，現役球員最多救援成功的投手為Lamigo桃猿隊陳禹勳的54次，想超越林岳平還要一段時間。