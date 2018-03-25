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中央社

林岳平轉教練沒遺憾 13年球員生涯努力過

中央社2018/03/25 18:42
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北25日電）中職救援王紀錄保持人統一獅隊林岳平，今年從球員身份退下成為教練，對此他認為沒有遺憾，「球員生涯13年，我很努力呈現自己的能力、貢獻給球隊」。

林岳平2005年加盟統一獅隊展開中職生涯，曾是獅隊相當倚重的投手戰力，但球員生涯並非一帆風順，2007年接受心臟手術，2009年開始專職後援，僅2010年有4場先發出賽紀錄，中職球員生涯留下33勝、43敗、129次救援成功，129次救援成功為目前中職之最，現役球員最多救援成功的投手為Lamigo桃猿隊陳禹勳的54次，想超越林岳平還要一段時間。

今年36歲的林岳平還不是獅隊陣中年紀最長者，選擇從球員身份退下，轉任獅隊二軍投手教練；他表示這是很自然的過程，也提到並沒有遺憾，也不覺得可惜，「畢竟過去13年間，我很努力呈現自己的能力、貢獻整個球隊」，當球隊希望他轉任教練，他也依照球隊的安排，學習新的棒球知識。

從球員變成教練，林岳平表示當然有所不同，過去面對失敗和挫折要自己悶著、忍耐，現在教選手，面對失敗和挫折是從另外一個角度，球員是執行者，失敗了大家可以一起探討、找出原因，幫助球員找出往下一個目標走的方向，從球員場上的表現再來重新檢視自己。（編輯：陳怡璇/吳協昌）1070325

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