快門記錄台灣民主 宋隆泉宜蘭展出作品

1957年生於宜蘭蘇澳的宋隆泉，年輕時就喜歡黨外雜誌的圖文，為了也想把這樣的攝影技術學好，他立志先學會如何拍攝及記錄人生社會百態，並在母親私房錢協助下買了第一台相機之後，就以40多天展開環島徒步之旅，四處記錄人文及土地采風，想先了解台灣多元面貌。

宜蘭縣文化局第一展覽室即日起到4月10日，舉辦「愛‧戀‧台灣攝影展」，展區牆壁上掛著一張一張記錄過去老街市集、廟會，還有台灣民主運動的許多照片，這些作品都是宋隆泉過去38年來觀察台灣的心路歷程及見證影像。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）攝影家宋隆泉過去38年來以快門記錄台灣社會風采、人民爭取民主自由的每一個瞬間。這些經典歷史畫面，即日起到4月10日，以他個人攝影展方式，於宜蘭縣文化局第一展覽室回顧呈現。

宋隆泉回憶，當時環台第一個晚上就睡在北橫山區的鐵皮屋候車亭內，深夜大雨聲滴滴答答打在棚上，如今還無法忘懷。他之後也背著行囊，記錄過歌仔戲史、變遷中的漁村、大甲媽祖進香、台東寒單爺、淡水的最後列車等主題，看盡鄉村及都市繁華風貌。

宋隆泉向中央社記者說，1980年他適逢美麗島事件之後，在1986年進入噶瑪蘭雜誌先當美工，因有人發現他也會拍照，於是邀請他當攝影，自此展開黨外運動記錄工作，第一張作品就是1986年的519取消戒嚴綠色運動。隔年，他受邀到鄭南榕創辦的自由時代雜誌，擔任攝影編輯與美術指導。

拍過許大大小小、超過上百場的社會街頭運動，宋隆泉印象中最深刻就是1986年的桃園機場事件。他表示，當時抗議民眾被噴水、遭噴瓦斯、四處棍棒毆打，但這些戰役所幸他都能全身而退。他也曾現身過國會全面改選運動、鄭南榕自焚出殯等事件現場。

1989年5月19日，宋隆泉的好友，也就是救草根運動者詹益樺在參加鄭南榕喪禮時，帶著預藏的汽油於總統府面前自焚，宋隆泉當時為挽救詹益樺，自己也跌入尖銳的蛇籠堆上，身體因此受傷。他被人救起後，目睹詹益樺殉道，在簡單拍照記錄後，就離開現場痛哭。

面對過去的老闆鄭南榕及好友詹益樺相繼自焚身亡，宋隆泉自此難過，決定結束3年的社會街頭運動影像記錄生涯，自此轉而投入社區大學攝影教學。

宋隆泉說，他離開家鄉40年，一直很想回鄉舉辦特展，也希望藉由這次活動「愛‧戀‧台灣攝影展」讓雙親知道他過去的領域及成就。（編輯：李錫璋）1070325