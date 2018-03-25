NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈菜鳥廖健富不怯場　洪總超滿意人車墜湖緊急救援　駕駛陷昏迷送醫理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

亞泥新城山會議 林萬億允一個月內成立工作小組

中央社2018/03/25 19:02
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北25日電）亞泥公司新城山礦場採礦案協商會議下午在花蓮縣秀林鄉舉行，部落代表提出三原則、八訴求、一機制，並希望在原轉會之下設任務小組，政務委員林萬億決定在一個月內成立工作小組。

這項會議邀集部落代表、經濟部、亞泥公司等三方共同在秀林鄉富世村活動中心首次面對面協商會談，期望找出當年政府如何允許亞泥挖礦，以及幾年前政府同意展延的依據，以及如何確保居住安全問題，找出真相，隨後才得以賠償與和解。

亞泥代表在會議中提出許多亞泥增設許多安全監控檢測的科技設備，但部落人士仍存疑，並建議由部落人士針對邊坡地質、居住安全來進行總體檢。經濟部長沈榮津表示，部落族人可以來參與總體檢，增加大家互信，也可以請部落族人進行植栽等工作，全力讓族人參與，彼此疑問自然就沒有，他一直強調，只要亞泥和政府心存同理心，心中坦蕩蕩就會化解疑問。

玻士岸部落會議副總幹事邱寶琳表示，部落經過很久的討論提出「三原則、八訴求和一機制」。其中八訴求包括「表達不滿展限(礦權)，要求撤銷展限」、「實現部落同意事項」、「真相調查，沒有真相，沒有和解，國家應就亞泥當初何以取得礦權進行調查」、「回應居住安全」。

第五到第八項訴求包括「正式道歉和賠償，國家和亞泥在前數項充分完整調查並取得部落了解之後，正式向部落道歉和賠償」、「轉型計畫」、「依法儘速返還土地」、「支持礦業法修法」。

一機制部分，邱寶琳期盼，政府在總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會之下設任務小組，可參考行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組，成立亞泥新城山採礦相關事宜的小組協助調查。

行政院政務委員林萬億表示，政府可以在一個月內成立工作任務小組，先整理部落居民的訴求，並規劃推動各項調查工作的階段，隨後一季開一次會，會中將報告各項調查階段的進展。

亞泥總經理李坤炎也樂見工作小組的成立，希望能以誠心解決問題，讓大家都能面對真相，了解真相，希望未來能有好的進展。（編輯：林沂鋒）1070325

UBA首攻蛋 蘇嘉全：為每...世界盃少棒 台南再獲連4屆主辦

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan