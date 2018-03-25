亞泥新城山會議 林萬億允一個月內成立工作小組

亞泥代表在會議中提出許多亞泥增設許多安全監控檢測的科技設備，但部落人士仍存疑，並建議由部落人士針對邊坡地質、居住安全來進行總體檢。經濟部長沈榮津表示，部落族人可以來參與總體檢，增加大家互信，也可以請部落族人進行植栽等工作，全力讓族人參與，彼此疑問自然就沒有，他一直強調，只要亞泥和政府心存同理心，心中坦蕩蕩就會化解疑問。

（中央社記者韋樞台北25日電）亞泥公司新城山礦場採礦案協商會議下午在花蓮縣秀林鄉舉行，部落代表提出三原則、八訴求、一機制，並希望在原轉會之下設任務小組，政務委員林萬億決定在一個月內成立工作小組。

玻士岸部落會議副總幹事邱寶琳表示，部落經過很久的討論提出「三原則、八訴求和一機制」。其中八訴求包括「表達不滿展限(礦權)，要求撤銷展限」、「實現部落同意事項」、「真相調查，沒有真相，沒有和解，國家應就亞泥當初何以取得礦權進行調查」、「回應居住安全」。

第五到第八項訴求包括「正式道歉和賠償，國家和亞泥在前數項充分完整調查並取得部落了解之後，正式向部落道歉和賠償」、「轉型計畫」、「依法儘速返還土地」、「支持礦業法修法」。

一機制部分，邱寶琳期盼，政府在總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會之下設任務小組，可參考行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組，成立亞泥新城山採礦相關事宜的小組協助調查。

行政院政務委員林萬億表示，政府可以在一個月內成立工作任務小組，先整理部落居民的訴求，並規劃推動各項調查工作的階段，隨後一季開一次會，會中將報告各項調查階段的進展。

亞泥總經理李坤炎也樂見工作小組的成立，希望能以誠心解決問題，讓大家都能面對真相，了解真相，希望未來能有好的進展。（編輯：林沂鋒）1070325