影／107年營業車春季汽燃費　繳納期限月底截止

107年營業車春季汽車燃料費公路總局已開徵，臺中區監理所彰化監理站表示，彰化縣6仟餘件已於2月22日寄發繳費通知書，限繳日期為3月31日止，提醒忙碌的營業車老闆們，可申請轉帳繳納或利用多元繳費管道按時繳納各季汽車燃料使用費，省時又便利。

彰化監理站站長王顯文表示，汽燃費繳納方式多元，可持繳納通知書至金融機構、郵局或超商繳納，亦可使用監理服務網、監理服務App或撥打語音電話以金融卡或信用卡轉帳繳納(請逕洽發卡銀行查詢信用卡繳款手續費規定)。

彰化監理站第一股說，車主也可申辦約定活期帳戶自動轉帳扣繳燃料費，扣繳時間為開徵期的最後一天，車主將不必再擔心因遺忘繳費而受罰，省時又方便，歡迎多加利用(相關申請書表可於彰化監理站網站下載)。

▲107年營業車春季汽車燃料費公路已開徵，限繳日期為3月31日止，彰化監理站提醒車主儘速繳納。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

彰化監理站提醒車主，如有不使用的車輛，可就近至監理站辦理報廢登記，以免稅費持續累計，增加負擔。若您對汽(機)車燃料使用費的徵收有任何疑問，可於上班時間電洽彰化監理站第一股。