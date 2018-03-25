NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈菜鳥廖健富不怯場　洪總超滿意人車墜湖緊急救援　駕駛陷昏迷送醫理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
地方

影／107年營業車春季汽燃費　繳納期限月底截止

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/25 19:32
107年營業車春季汽車燃料費公路總局已開徵，臺中區監理所彰化監理站表示，彰化縣6仟餘件已於2月22日寄發繳費通知書，限繳日期為3月31日止

107年營業車春季汽車燃料費公路總局已開徵，臺中區監理所彰化監理站表示，彰化縣6仟餘件已於2月22日寄發繳費通知書，限繳日期為3月31日止，提醒忙碌的營業車老闆們，可申請轉帳繳納或利用多元繳費管道按時繳納各季汽車燃料使用費，省時又便利。

▲107年營業車春季汽車燃料費公路已開徵，限繳日期為3月31日止，彰化監理站提醒車主儘速繳納。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

彰化監理站站長王顯文表示，汽燃費繳納方式多元，可持繳納通知書至金融機構、郵局或超商繳納，亦可使用監理服務網、監理服務App或撥打語音電話以金融卡或信用卡轉帳繳納(請逕洽發卡銀行查詢信用卡繳款手續費規定)。

彰化監理站第一股說，車主也可申辦約定活期帳戶自動轉帳扣繳燃料費，扣繳時間為開徵期的最後一天，車主將不必再擔心因遺忘繳費而受罰，省時又方便，歡迎多加利用(相關申請書表可於彰化監理站網站下載)。

▲107年營業車春季汽車燃料費公路已開徵，限繳日期為3月31日止，彰化監理站提醒車主儘速繳納。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.25）

彰化監理站提醒車主，如有不使用的車輛，可就近至監理站辦理報廢登記，以免稅費持續累計，增加負擔。若您對汽(機)車燃料使用費的徵收有任何疑問，可於上班時間電洽彰化監理站第一股。

關鍵字燃料費彰化監理站營業車春季汽燃費
警方利用地形優勢　成功逮獲運毒犯台南市獲世界盃少棒賽連四屆舉辦權

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan