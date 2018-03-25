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中央社

世界盃少棒 台南再獲連4屆主辦權

中央社2018/03/25 19:05
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府今天下午宣布，市府與中華棒協合組團隊前往法國巴黎，成功爭取世界盃少棒賽2021、2023、2025、2027連續4屆在台南市舉辦。

台南市政府下午發布新聞稿指出，代理市長李孟諺率領的市府團隊與中華棒協代表共同前往巴黎，在台灣時間23日舉行的世界棒壘總會（WBSC）執行委員會做專題簡報。

市府指出，李孟諺面對20多個國家共30名委員，講述台南市所做的各項努力，搭配影片輔助介紹，展現爭取賽事的決心。執委會在24日下午宣布，將由台南市獲得世界盃少棒賽（WBSC U12）2021、2023、2025、2027連續4屆的舉辦權利。

市府指出，加上原本就確定的2019年，以及已經連續在台南舉辦的2015、2017兩屆，將有連續7屆世界最頂級的少棒賽事在台南市舉辦。雖然礙於規定及慣例，台南市無法成為永久舉辦城市，但已創下空前紀錄。

台南市政府指出，台南亞太國際棒球中心佔地34公頃、預計投入工程經費約新台幣29億元，包含有成棒主球場、成棒副球場、少棒專屬球場、少棒副球場及內野練習場等建築。少棒球場已於今年3月17日動土，預計在2019年世界盃少棒錦標賽中啟用，用水準最高的國際少棒賽迎接新球場落成。（編輯：李錫璋）1070325

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