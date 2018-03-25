影／悚！遭渣男友撞破門施暴　女模開直播哭喊：救我拜託

馬來西亞女模林雲（ Leng Yein ）23 日上午在臉書開直播，崩潰控訴和律師男友 Peter 交往的這 2 年來「被他打到頭破血流很多次」，過程中還可聽見男友在房外不斷敲打撞擊房門，甚至一度要直接衝進來，嚇得她只能盡力用肉身擋門，並無助的向網友求救「救我，Help me 」。所幸最後她在朋友的陪伴下到警局報案，並無任何大礙，但過程仍叫人看了膽戰心驚。

林雲在直播中自爆剛和男友分手，並曝光對方長期對她施暴的惡行，「我今天跟你們講一件事，剛剛下飛機回家就和男友分手了，他一直打我手機還要進來（房間），我把自己鎖住」「我被他打到頭破血流很多次，2 年以內我已經忍夠了，他現在不離開我的家，每天都在恐嚇我……我等下還要飛檳城，現在被人恐嚇出不去」。

在直播途中，男友 Peter 突然大力敲打房門，甚至大吵大鬧威脅，林雲見狀立刻回嗆「如果我今天有生命危險，那是誰造成的？你最後一次還拿刀（威脅我），你打我打到，我身邊熟一點的人都看過！不用緊，我把照片拿出來給大家衡量一下，什麼是男人打女人的傷，對啊，我就是草 X 歪，你不要一直拿我家鑰匙進來打我！」不料話一說完男友更變本加厲，一度要直接衝進房門，嚇得她趕緊用身體抵住，手還因此受傷；而這段長達 11 分鐘的直播最後突然中斷，讓網友紛紛擔心她的狀況。

事後，林雲再度在臉書發文求救「他鎖了我的 wifi，救我，Help me 」，所幸最後在朋友的陪伴下到警局報案，並無大礙。而她昨（24）日也爆料男友是家暴累犯，深受其害的還有前女友，並曝光 2 年來遭男友施暴的受傷照，只見從後腦勺、臉頰、手腳等鮮血直流、佈滿傷痕，畫面怵目驚心。



▲林雲曝光 2 年來遭男友施暴的受傷照。（圖／翻攝自臉書）